Landsmeer unaniem tegen overnachtingen en uitbreiding festival Twiske

Dance­festival Welcome to the Future in het Twiske. Beeld Amaury Miller

Het bestuur van Recreatie Twiske-Waterland, dat het natuurgebied beheert in opdracht van de provincie, stemde eerder wel in met de uitbreiding voor het festival. Hiervoor moet echter wel het bestemmingsplan gewijzigd worden, want je mag niet overnachten in het Twiske, dat tussen de gemeentes Landsmeer en Oostzaan ligt. Donderdagavond besloot de gemeenteraad van Landsmeer unaniem dat ze met zo’n wijziging van het bestemmingsplan niet akkoord gaan.

Ook zijn er plannen in het Twiske om rond de Twiske Haven 25 ecolodges aan te leggen waar mensen in de toekomst kunnen overnachten. Hierover moet de gemeenteraad van Oostzaan maandagavond een besluit nemen.

Beschermd landschap

In het Twiske broeden beschermde vogelsoorten, grazen Schotse hooglanders en zijn vossen en uilen te zien. In 2013 bestempelde de EU het als beschermd landschap. Jaarlijks trekt het gebied tussen de twee en drie miljoen bezoekers, maar dat is niet genoeg om de begroting van het natuurgebied sluitend te krijgen.

Eerder vertelde Marieke van Beugen van Recreatie Twiske-Waterland al aan Het Parool dat het natuurgebied zit te springen om geld. “Het is waar dat wij nu dankzij de festivals zwarte cijfers schrijven. Daar is iedereen blij mee.”

Faillissement

In 2010 werd een faillissement van het bestuur van het natuurgebied op het laatste moment afgewend. Sindsdien is er flink bezuinigd, werd er betaald parkeren ingevoerd, wordt grond verpacht aan ondernemers en is het aantal festivals gegroeid. Naast Welcome to the Future wordt ook ieder jaar het festival Lente Kabinet georganiseerd. Dit festival kreeg wel al toestemming om uit te breiden van een naar twee dagen.

Josë Berkhof van platform Twiske geen pretpark is blij met de beslissing van de Landsmeerse gemeenteraad. “Natuur kun je niet vermarkten, maar mocht er geld bij moeten, dan is dat zo. Er zal een keuze gemaakt moeten worden.”