Landsmeer krijgt vakantiepark langs de A10

De gemeente Landsmeer zegt niet anders te kunnen dan het gebied te ontwikkelen voor de toeristische sector. Beeld Birgit Bijl

De overeenkomst voor het vakantiepark werd in juli voorgelegd aan de gemeenteraad en is inmiddels goedgekeurd, nadat er met de drie ontwikkelende partijen nog enkele aanvullende afspraken werden gemaakt. Zo eist de gemeenteraad van Blauwhoed, Dutchen en Gooische Hart Recreatie dat er bij de bouw zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de maximale verblijfsduur en de afdracht van toeristenbelasting. Daarnaast krijgen inwoners uit de gemeente bij particuliere verkoop van een huis voorrang op de koop.

Op de website van een van de ontwikkelaars is te lezen dat er gedacht wordt aan vakantiehuisjes met een oppervlakte van 30-40 vierkante meter voor twee personen en 60-70 vierkante meter voor vier personen. Er worden ongeveer 105 vakantiehuisjes op het perceel gebouwd.

Onder inwoners van het dorp was er lange tijd veel te doen over de komst van het vakantiepark. Velen vroegen zich af of er op de locatie niet beter woningen voor de eigen bewoners gebouwd konden worden. Landsmeer kent namelijk een van de krapste woningmarkten van het land. De gemiddelde vraagprijs voor een woning ligt er op bijna 650.000 euro en de wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen naar 22 jaar. Nergens anders in Nederland is de wachttijd zo lang als in het van oudsher eierendorp.

Toekomstvisie

Maar de gemeente zegt niet anders te kunnen dan het gebied te ontwikkelen voor de toeristische sector. Het terrein aan de Scheepsbouwersweg ligt namelijk tussen de snelweg A10 en hoogspanningslijnen, waardoor permanente bewoning niet is toegestaan. Ook ligt het binnen de hindercirkels van een nabijgelegen industrieterrein.

Statenlid voor de SP Heidi Bouhlel, ook inwoner van Landsmeer, vindt de komst van een vakantiepark ‘niet uit te leggen’. De SP is in de plaatselijke gemeenteraad de laatste partij die zich nog altijd verzet tegen het park. “Ze doen alsof het een opsteker is qua inkomsten voor de ondernemers,” zegt ze. “Maar de mensen die daar vakantie vieren, doen echt geen boodschappen in het dorp.” Ook wijst ze naar de lange wachttijd voor sociale huurwoningen in het dorp. “Moeten we hier dan wel tweede huizen gaan bouwen?”

Dat er geen permanente bewoning mag plaatsvinden, daar zet Bouhlel ook vraagtekens bij. “We hebben daar nog altijd geen rapporten over ontvangen,” zegt ze. “Ik heb daar vragen over gesteld aan de provincie, maar daar heb ik nog geen antwoord op. Die vragen zijn waarschijnlijk erg lastig.”

Al in 2013 ontwikkelde Landsmeer, dat onlangs nog met Amsterdam praatte over een mogelijke gemeentelijke fusie, een Toekomstvisie, waarin ‘de wens’ werd vastgelegd ‘om in te zetten op de ontplooiing van recreatieve en toeristische economische activiteiten’. Eerst verkende het dorp locaties voor een mogelijk hotel, maar dat kwam niet van de grond. Uit verder onderzoek kwam uiteindelijk de locatie langs de A10 naar voren voor een vakantiepark.

Volkstuinen verplaatst

Na ondertekening van de overeenkomst gaan de betrokken partijen met elkaar in gesprek en worden er een online platform en participatieproces opgestart. Om de bouw mogelijk te maken zullen enkele volkstuinen van een naastgelegen tuinenvereniging verplaatst moeten worden. De vereniging heeft volgens de gemeente al aangegeven medewerking te verlenen ‘mits er vervangende ruimte wordt gecreëerd’.