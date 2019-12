Landsmeer bouwde op vervuilde grond: ‘Al die tijd speelden mijn kinderen erin’

Tientallen huizen in Landsmeer staan op vervuilde grond, met te hoge concentraties lood. Ondanks een advies bewoners te informeren heeft woningcorporatie Eigen Haard het geruime tijd stilgehouden.

Al sinds september is het onrustig in de Gorteslootbuurt in Landsmeer: een aantal buurtbewoners ontving toen een brief van woningcorporatie Eigen Haard met de mededeling dat hun tuin gesaneerd moet worden, omdat er lood in de grond zit. Dertien tuinen zijn inmiddels met spoed gesaneerd. Bij nog eens tientallen woningen is een verhoogde concentratie lood aangetroffen.

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. Kinderen die op de vervuilde grond spelen, kunnen het lood via hun handen binnen krijgen. Ook via groente en fruit die op vervuilde grond groeien, kan lood in het lichaam terechtkomen.

In 2017 deed adviesbureau Tauw onderzoek en adviseerde Eigen Haard daarna bewoners ‘actief te informeren’. Dat gebeurde echter pas twee weken geleden in een nieuwsbrief waarin ook adviezen staan, zoals het goed wassen van de handen.

Nieuwe norm

Dat de Gorteslootbuurt is gebouwd op vervuilde grond, is algemeen bekend. De grond werd eind jaren vijftig opgehoogd met afval uit Amsterdam, wat normaal was in die tijd. In de jaren negentig werd een afdek­laag aangebracht op plaatsen die als risicovol werden beschouwd zoals bij huizen, speeltuinen, scholen en openbaar groen. In 2015 stelde het RIVM een nieuwe norm in na nieuwe onderzoeken naar de effecten van lood.

Om te bepalen welke tuinen moeten worden gesaneerd, nam advies­bureau Tauw bodemmonsters. Bij meer dan 370 mg lood in een monster van 1 kilo moet een tuin op advies van de GGD met spoed worden gesaneerd. In een paar tuinen werd meer dan 1000 mg lood aangetroffen.

Dat er haast zit achter de sanering valt de buurtbewoners rauw op hun dak, vooral omdat ze net een asbestsanering en renovatie in hun huizen achter de rug hebben. “Daardoor waren we pas net terug in ons eigen huis en dan krijg je zo’n brief,” zegt Jan Visser (67). “Maar er stond niets in over de ernst van de verontreiniging.”

Tuinmannen

Remco van Beek (56) kreeg ook te ­horen dat zijn achtertuin met spoed moest worden gesaneerd, terwijl hij net vijf maanden in een wisselwoning had gezeten vanwege de renovatie. “Ik was net drie weken terug in mijn huis en kreeg te horen dat mijn tuin gesaneerd zou worden, terwijl ik al bezig was met het ophogen en netjes maken van mijn tuin. Mijn kinderen speelden er al die tijd in.”

In het rapport van Tauw, dat in ­januari 2018 verscheen, schrijft het adviesbureau dat ‘op een vijftal plaatsen’ sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde van de norm van het RIVM. Daarnaast worden in een groot deel van de locatie de advieswaarde overschreden. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s als gevolg van de plaatselijk aangetoonde gehalten lood in de bovengrond.’ Er werd geadviseerd met spoed te saneren.

Victor Verbeek (49) is vooral boos over de gebrekkige communicatie van Eigen Haard. “Na de asbestsanering van deze zomer heb ik al mijn planten teruggeplant in een door lood verontreinigde tuin, terwijl Eigen Haard in 2017 al van de problemen bleek te weten. Toch kwamen na de renovatie tuinmannen mijn tuin ­opnieuw aanleggen. Zij hebben ook risico gelopen. Ik heb mijn buurvrouw nog appels uit de tuin gegeven om een taart mee te bakken en mijn buurman bramen voor door zijn yoghurt. Pas twee weken geleden is mijn tuin gesaneerd. Ik heb zelf na onderzoek de rapporten in handen gekregen. Daar is de buurt van geschrokken.”

Gevraagd om een reactie zegt Eigen Haard pas sinds maart van dit jaar van de verhoogde concentraties lood in de tuinen te weten. De woningcorporatie heeft gewacht met het informeren van de bewoners omdat ze ‘goede informatie wilde geven’. “Als het eerder had gekund, hadden we dat gedaan. We hebben de afweging gemaakt om precies te weten hoe de situatie is,” aldus een woordvoerder.