Landelijke intocht Sint kan doorgaan

Volgens de rechter is de stichting Majority Perspective niet ontvankelijk, omdat de stichting de gedaagden onvoldoende kans heeft geboden op overleg. Dat is wettelijk vereist, als een stichting optreedt voor de belangen van anderen.



De rechter kan daarom geen inhoudelijk oordeel vellen over de vorderingen. Maar ook als hij dat wel had gekund, had hij de vorderingen toch afgewezen, zo lichtte hij toe.



In een lang betoog ging de rechter inhoudelijk in op de maatschappelijke discussie, grondrechten en discriminatie. De voorzieningenrechter vindt dat hij alleen vooraf zou kunnen ingrijpen als is te voorzien dat de intocht een forse breuk op grondrechten oplevert. En dat is volgens hem niet het geval.



Aangepast

Ook wees de rechter erop dat de figuur van Zwarte Piet al langzaam is aangepast en dat hiermee al afscheid wordt genomen van de 'klassieke' Zwarte Piet. De gedaagden hadden dat zelf ook aangevoerd tijdens de zitting dinsdag. De rechter vindt het belangrijk dat de discussie wordt voortgezet.



Een bestuurslid van de stichting was verrast dat de rechter inhoudelijk inging op de kwestie, maar was het niet eens met het oordeel. Hij zei dat de stichting waarschijnlijk naar het Europese Hof stapt.



Zwarte Piet

De stichting Majority Perspective eiste dinsdag in kort geding dat de in haar ogen 'racistische' Zwarte Piet daar niet bij is. De stichting vroeg niet om een volledig verbod van de intocht, maar advocaten van de gemeente Zaanstad stelden dat als de rechter de vorderingen toe had gewezen, de hele intocht mogelijk niet door had kunnen gaan.



Naast Zaanstad waren ook de Nederlandse staat, het Commissariaat voor de Media, de NTR, de Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision voor de rechter gedaagd. Volgens de stichting dragen zij door de organisatie en medewerking aan de landelijke intocht bij aan de promotie van racisme en discriminatie van donkere mensen.