Landelijk Amsterdam-Noord krijgt glasvezel

De verwachting is dat het glasvezelnetwerk eind 2019 of begin 2020 wordt opgeleverd. Veertien providers zullen hun diensten aanbieden. Woningen tot in alle uithoeken van het gebied worden bereikt. Landelijk Noord heeft 2.200 inwoners.



Dat zal een flinke klus worden. Willem Betlem, projectleider namens Glasdraad, zei al eerder tegen Het Parool dat het gebied Landelijk Noord verre van ideaal is. "Met zijn water, dijken en verspreide huizen. Er zullen heel wat hindernissen moeten worden genomen, maar dan ligt er ook een netwerk dat gigasnel, stabiel en storingsvrij is."



Centrale Dorpenraad

De werkgroep 'internet' van de Centrale Dorpenraad zette het project twee jaar geleden in gang. In samenwerking met de gemeente Amsterdam werd gezocht naar een glasvezelbedrijf, dat werd Glasdraad.



Er ging in januari een campagne van start om aan de benodigde veertig procent van de huishoudens te komen. Dat percentage werd in een maand behaald.



Door Landelijk Noord loopt een oude kabel, maar alleen in de dorpskernen. Voor de mensen die daar wonen is het relatief goedkoop om de glasvezel te leggen. Zij betalen zeven euro per maand. In de uithoeken, waar geen kabel loopt, betalen de inwoners vijftien euro.