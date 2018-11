Land in zicht: een nieuw stukje Amsterdam verrijst in het IJ

Vanaf IJburg zie je 'm heel in de verte liggen. De Rhenus of 'grondpers', zoals de specialisten van baggeraar Boskalis het vaartuig noemen, is het laatste station voor het zand dat gebruikt wordt bij de aanleg van het laatste deel van IJburg. ­



Eigenlijk is het niet meer dan een drijvend platform met een trechter met een pomp, waar twee kranen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zand in scheppen dat door binnenvaartschepen wordt aangevoerd.



Vanaf de Rhenus gaat het zand, vermengd met water, onder hoge druk, met 4 meter per seconde door een pijp, om even later vlakbij de kust van het eerder aangelegde Centrumeiland, in het water te worden gesproeid.