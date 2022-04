Lale Gül overweegt verhuizing naar buitenland: ‘Maar koffers staan niet klaar’

Lale Gül denkt erover om ‘een tijdje naar het buitenland te gaan en daar te schrijven’. Beeld Marc Driessen

Sinds haar boek Ik ga leven uitkwam, heeft Gül regelmatig te maken met bedreigingen. Diverse vertalingen en een verfilming wakkeren het aantal bedreigingen mogelijk weer aan. Omdat haar boek dinsdag uitkwam in Duitsland gaf ze een interview aan NU.nl, waar ook Het Parool over berichtte. Daarin zei de 24-jarige schrijfster te overwegen om tijdelijk naar het buitenland te verhuizen.

Lale Gül, denk je er echt over om Nederland (tijdelijk) te verlaten?

“Ik overweeg het. Vooral als ik weer een dag heb dat ik zo’n column als afgelopen vrijdag de wereld in heb gestuurd die kritisch is op de Ramadan. Die column werd overgenomen door websites als jongeturken.nl en de kanttekening.nl. Dan zit binnen een mum van tijd je inbox vol met berichten als ‘wacht maar, je bent onze vijand’ en ‘ik hoop dat je iets ergs gaat overkomen vieze kanker ongelovige hoertje’.

Dat maakt dat ik er af en toe wel aan denk hoe lang ik hiermee door moet gaan en of ik misschien even mijn rust moet pakken in het buitenland. Het is niet zo dat ik mijn koffers nu klaar heb staan, het is niet heel acuut. Maar als het zo aanhoudt, dan overweeg ik het wel. Er is alleen nog niets definitief besloten.”

Had al een tijdje geen haat/bedreigingen gedeeld, omdat ik dat jullie bespaar en er zelf geen zin meer in heb. Maar schrik hier vooral NIET van, want volgens Lucassen gebeurde dit OOK bij christenen dus ach, waar maak ik me ook druk over? pic.twitter.com/Vb4FVpbB5o — Lale Gül (@AmsterdamLale) 11 april 2022

In het interview met Nu.nl zeg je te verwachten dat de bedreigingen toe zullen nemen de komende tijd?

“De Duitse vertaling van mijn boek is dinsdag uitgekomen. Ik krijg daar reacties op, overwegend positief, maar ook veel negatieve. Ook zijn er veel aanvragen voor interviews en als ik mijn boek wil promoten moet ik daar eigenlijk wel aan meewerken. Maar zoals iedereen weet, woont in Duitsland een grote Turkse gemeenschap, en die mensen zien mij dan. Dan ga ik mezelf allemaal vragen stellen. Moet ik wel op tv? Moet ik wel een lezing geven? Moet ik wel een column schrijven die kritisch is over de Ramadan? Ben ik de schrijver en columnist die over alles haar mening durft te geven, of moet ik soms op de rem trappen?

En als straks de Engelse versie uit is, denk ik dat het nog erger wordt. Maar mijn sociale media verwijderen vind ik geen oplossing, want de haat blijft toch bestaan. Je ziet het dan alleen niet meer, nu zie ik het tenminste nog. En ik wil geen nonnenleven zonder internet, ik wil doorgaan met wat ik doe. En op Instagram krijg ik ook positieve berichten, waar ik steun uit haal.”

Heb je erover getwijfeld om je boek in bepaalde talen te laten vertalen?

“Ja, ik heb bijvoorbeeld tegen mijn uitgever gezegd dat we nooit een Arabische vertaling gaan doen. Dat vertrouw ik niet. Ik spreek die taal niet en dan krijg ik allemaal gekken over mij heen. Maar ik krijg wel vaak Arabische verzoeken. Al-Jazeera wilde een documentaire over mij maken, maar ik heb niets met het Midden-Oosten. Wat ik doe wil ik vooral in Europa houden.”

Denk je nog wel eens aan stoppen of een pauze nemen?

“Soms denk ik: ik ga niet meer schrijven, ik leg mijn pen neer. Dat was vooral in de periode van de rechtszaak tegen de jongen die mij bedreigd had. Dan vraag ik me af waar ik mee bezig ben. Maar positieve berichten helpen dan ook juist. En dan denk je weer: fuck it, ik ga door.”

Gül vertelt ook Vrijheidscolleges te geven door heel het land voor de Roosevelt Foundation. “Bekende Nederlanders worden dan gevraagd om een lezing voor te bereiden,” vertelt Gül. “Dat doe ik nu dus en dan heb ik te maken met een hoop agressie uit de zaal.” Ze krijgt daarom bij de lezingen twee beveiligers mee, maar ze overweegt niet om de lezingen niet te geven. “Ik vind het belangrijk genoeg om te doen.”

Ben je op sommige momenten wel eens bang?

“Thuis voel ik me wel veilig, maar ik ben weleens angstig als ik op televisie kom en als dat dan wordt aangekondigd, net zoals bij de lezingen of colleges die ik geef. Veiligheid blijft een ding.”