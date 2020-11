Lagere straf in hoger beroep voor aanslagpleger Amsterdam CS

Beeld anp

De Afghaan reisde in augustus 2018 met de trein vanuit Duitsland, waar hij een verblijfsvergunning had, naar Amsterdam. Jawed S. (21) was woedend over de plannen die Geert Wilders toen had om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden in de Tweede Kamer. Om die woede te uiten stak hij op Amsterdam CS twee willekeurige aanwezigen neer, het bleken twee Amerikaanse toeristen, van Eritrese afkomst. Beiden raakten zwaargewond, een van de twee werd in zijn ruggenmerg geraakt en zit nog steeds in een rolstoel.

Vorig jaar werd S. door de rechtbank tot 26 jaar en acht maanden cel veroordeeld wegens het plegen van een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord. Tijdens de behandeling van zijn zaak zei S. toen ook meerdere keren dat hij geen enkel berouw had en het zo weer zou doen. Maar vorige maand, tijdens de behandeling van het hoger beroep, zei hij iets anders: toen bood hij zijn excuses aan de slachtoffers aan, die via een livestream meekeken vanuit de VS.

“Ik heb deze mensen veel pijn gedaan. Daar heb ik diep over nagedacht. Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik heb gedaan,” S. toen. “Ik had me moeten beheersen en geen geweld moeten gebruiken. Als ze hier zouden zijn, had ik het rechtstreeks tegen hen gezegd.”

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Nog steeds boos op Wilders

Maar hij zei ook nog steeds boos te zijn op Geert Wilders: “Zijn plannen waren een belediging van de profeet, maar ik had geen geweld mogen gebruiken tegen onschuldigen. Ik heb nagedacht en ben tot de conclusie dat ik niet meer wil wat Wilders wil. Hij zorgt ervoor dat mensen acties ondernemen en daarna zegt hij: kijk, zij doen het! Dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer dat hij mij kwaad maakt.”

Voor het Gerechtshof maakten de excuses van Jawed S. niet uit. Het Hof veroordeelde hem alsnog tot 25 jaar cel. Die straf pakte wel iets lager uit dan de straf die hem was opgelegd door de rechtbank: 26 jaar en 8 maanden. Dat komt omdat het Hof niet bewezen acht dat de Afghaan ook de drie politieagenten, die hem direct na de steekpartij neerschoten en overmeesterden, bedreigd heeft.