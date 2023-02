Lager schooladvies voor kinderen bij wie hun geboorte is opgewekt

Beeld Getty

Dat concludeert een studie van Amsterdam UMC die woensdag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS).

In de studie worden de gegevens die verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en neonatologen optekenden over de geboortezorg van ruim 225.000 Nederlandse kinderen gekoppeld aan de Cito-scores. Daaruit blijkt dat kinderen die in de weken 37-41 van de zwangerschap zijn ingeleid iets minder presteerden dan kinderen bij wie een zogenoemd afwachtend beleid is gevoerd (het kind bleef in de baarmoeder).

4 procent minder advies havo/vwo

Zo kreeg van groep die werd geboren na inleiding bij 39 weken zwangerschap 50 procent een havo/vwo-advies, terwijl dat in de groep met een afwachtend beleid 54 procent was.

De redenen om een geboorte medicamenteus op te wekken zijn divers. Soms groeit het kind niet meer goed. Het inleiden van de geboorte verkleint dan de kans op kindersterfte en ernstige problemen na de geboorte, zo blijkt uit eerdere studies.

Een inleiding van de geboorte gebeurt echter ook omdat de aanstaande moeder ‘draagklachten’ heeft, zoals rugpijn of slaapproblemen. “In dat laatste geval is er geen directe medische indicatie voor een inleiding,” zegt Wessel Ganzevoort, gynaecoloog en co-auteur van de studie. “Als een zwangerschap ongecompliceerd verloopt, laat deze studie zien dat ook de ontwikkeling van een kind op de langere termijn een argument kan zijn voor wel of niet inleiden. Dat besluit kunnen arts en aanstaande moeder gezamenlijk nemen.”

Ganzevoort benadrukt dat vrouwen bij wie de zwangerschap goed verloopt, maar die vanwege bijvoorbeeld rugpijn toch besluiten tot een inleiding, geen schuldgevoel moeten hebben. “Inleiding weegt dan op tegen een potentieel bescheiden nadelig effect op de lange termijn, zoals schoolprestatie.”

In het algemeen pleit Ganzevoort bij ongecompliceerde zwangerschappen echter voor terughoudendheid bij het inleiden. “Geen enkele medische interventie is gratis.”

Baarmoeder beste plek voor ontwikkeling hersenen

Dat een langere zwangerschap verband houdt met een iets betere cognitieve score op latere leeftijd komt waarschijnlijk omdat de baarmoeder de beste plek is voor de ontwikkeling van de hersenen, zegt Pieter Sauer, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde (Universitair Medisch Centrum Groningen), die niet bij de studie is betrokken. Net als de auteurs zelf wijst Sauer erop dat de studie geen causaliteit aantoont tussen de inleiding van de geboorte en schoolprestaties: de twee hangen samen, maar het staat niet onomstotelijk vast dat de inleiding de wat mindere schoolprestaties veroorzaakt.

“Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat vrouwen die bezorgd zijn vaker kiezen voor inleiding,” aldus Arie Franx, hoogleraar verloskunde van Erasmus MC en evenmin betrokken bij de studie.

“Die bezorgdheid speelt misschien ook een rol bij de opvoeding van het kind, wat kan resulteren in een klein verschil in schoolprestaties op 12-jarige leeftijd. Ontwikkelingspsychologie is niet mijn vakgebied, maar een dergelijk verband kun je door de opzet van de studie niet helemaal uitsluiten. De studie koppelt twee grote databases aan elkaar, maar verdeelt de deelnemers niet willekeurig over twee groepen. Een zogenoemde gerandomiseerde studie doet dat wel en kan daarom causaliteit beter vaststellen.”

Goed uitgevoerd

Toch looft Franx de studie van Amsterdam UMC. “Het is belangrijk om te kijken naar de invloed van medische handelingen op de langere termijn, en dat is origineel gedaan. Hoewel er vanwege de studieopzet beperkingen zijn bij het bepalen van oorzakelijkheid, is de studie goed uitgevoerd.”

Waar Ganzevoort de bevindingen van de studie al voorlegt aan vrouwen in zijn spreekkamer die voor de keuze staan om de geboorte al dan niet in te leiden, vindt Franx het daarvoor te vroeg. “In mijn ogen moeten zwangeren, gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen eerst samen bepalen of een klein verschil in schoolprestaties op 12-jarige leeftijd een rol moet spelen bij de besluitvorming over inleiden.”