Lage werkdruk, hoog werkplezier: Alan Turingschool krijgt predicaat ‘excellente school’

De Alan Turingschool kwam in 2016 in het pand van De Pool, een kleine basisschool op Wittenburg. Beeld Charlotte Odijk

Het is een flinke opsteker voor de Alan Turingschool, die in 2016 werd opgericht naar aanleiding van een wedstrijd voor schoolmakers. De school, die meer focus op het vakmanschap van de leerkracht als insteek heeft, werd gehuisvest in het pand van De Pool, een kleine, noodlijdende school op Wittenburg. Leerlingen en docenten gingen over in het nieuwe onderwijsconcept.

“Dit is een garantie voor leerlingen en ouders dat er goed onderwijs wordt gegeven,” zegt Martin Bootsma, teamleider, leraar van groep 8 en medeoprichter van de school. “En het is fantastisch voor het team. Er is veel vakmanschap gezien in de klas, daar is het ons om te doen. Dit is een erkenning dat onze aanpak werkt, dat er enorm veel goede leraren zijn, als je hun potentieel maar goed benut. We hadden immers een bestaand team overgenomen.”

Voortdurende professionalisering

De Alan Turingschool richt zich, aldus de jury, op voortdurende professionalisering van leerkrachten. Door duidelijke keuzes over wat er wel en niet door de school wordt opgepakt, krijgen leraren tijd en ruimte zich te focussen op het onderwijs.

Bootsma: “Er is weinig verschil in de aanpak tussen groep 1 en groep 8. Als je die ene lijn consequent doortrekt, geeft dat veel rust en duidelijkheid. Bovendien kun je nieuwe leraren makkelijker inwerken.”

Om in aanmerking te komen voor het predicaat moeten scholen zich zelf aanmelden. De jury brengt vervolgens een bezoek aan de school. Dit jaar werd de aanvraag van 55 scholen gehonoreerd, de Alan Turingschool was de enige in Amsterdam.

Boeken mee naar huis

Het juryrapport prijst het leesonderwijs op de school. Bootsma: “We lezen heel veel met de kinderen. Vanaf groep 3 krijgen ze boeken mee naar huis, praten de kinderen erover met elkaar, maken ze aantekeningen. Zo leren kinderen elkaar beter kennen, zien ze andere invalshoeken.”

Vorig jaar kregen drie Amsterdamse scholen het predicaat excellent: de A.H. Gerhardschool in Oost, de Professor Burgerschool in Nieuw-West (voor speciaal onderwijs) en Laterna Magica op IJburg. Eerder waren onder meer de Mr. G.T.J. de Jonghschool in Nieuw-West, het Orion College in Zuid, basisschool Wereldwijs in Zuidoost en De Heldring, die speciaal onderwijs biedt in Noord en Nieuw-West, uitgeroepen tot excellente school. Hier staat een overzicht van alle scholen met het predicaat excellent.