Lage opkomst in Amsterdam voor prik tegen meningokokken

Amsterdam kan een potentiële brandhaard worden Staatssecretaris Paul Blokhuis

Meningokokkenexpert Arie van der Ende, van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, noemt de opkomst in grote steden als Amsterdam 'zorgelijk'. "In grote steden, vooral in Amsterdam, is een vrij grote groep die antroposofisch is of kritisch staat tegenover inenten.''



Staatssecretaris Paul Blokhuis, die over het Rijksvaccinatieprogramma gaat, noemt het landelijke beeld 'heel positief'. Maar hij maakt zich zorgen over de volksgezondheid vanwege uitschieters aan de onderkant, zoals in Amsterdam. Blokhuis: "Dat kunnen potentiële brandhaarden worden. We roepen nu een team van experts bijeen om samen te gaan uitzoeken hoe we bepaalde doelgroepen beter kunnen gaan bereiken.''



Geloofsovertuiging

Het opkomstpercentage verschilt fors per regio. Waar in Zeeland nog niet driekwart van de tieners kwam opdagen, ging in Drenthe liefst 92 procent van de jongeren in op de uitnodiging om een prik te halen tegen de dodelijke bacterie. Zeeland is onderdeel van de bible belt, waar uit geloofsovertuiging minder wordt ingeënt.