Ladderwagen Amsterdamse brandweer brandt uit op snelweg

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er een defect in de motor van de ladderwagen van kazerne Teunis ontstaan, waardoor de wagen in de fik is gevlogen. Het voertuig raakte 'zeer zwaar beschadigd'.

Er is niemand gewond geraakt. Wel heeft het verkeer enige tijd overlast ondervonden. De Amsterdamse brandweerlieden, die op weg waren naar Den Helder, zijn daar door hun collega's uit Middenmeer alsnog heengebracht.

De brandweer was op weg naar een verward persoon in Den Helder. Die zou dreigen van een dak te springen. Het gaat om een specialistisch team van de Amsterdamse brandweer dat voorzien is van een zogeheten sprongredder.