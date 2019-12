Lachgasverkopers over verbod: ‘Dit gaat te ver’

Ufogas is een van de bedrijven die lachgas verkoopt aan uitgaanspubliek. Beeld Amaury Miller

Mehmet Genco van Avondwinkel Late Night Liquor Store in de Sumatrastraat in Amsterdam-Oost: ‘Het verbod gaat te ver.’

“Als mensen een jointje roken kunnen ze ook ongelukken veroorzaken. Af en toe hoor je natuurlijk dat mensen roekeloos worden van lachgas, maar dat gebeurt ook met wiet en cocaïne. Dit besluit gaat onze omzet beïnvloeden. Wij zijn als avondwinkel anderhalf jaar geleden begonnen met de verkoop van lachgas. Dat loopt goed. Andere avondwinkels die dat niet doen, kunnen hun huur niet meer betalen. Wij verkopen enkel aan klanten boven de achttien. Maar wij kunnen niet tegen hen zeggen: gebruik niet. Er zijn klanten die pas na anderhalve maand een lege tank inleveren, maar er zijn ook klanten die dat al na een nachtje doen. Het maakt mij niet uit, als ze het maar niet voor mijn deur doen.”

Deniz Üresin, bekend als ‘de lachgaskoning’, en eigenaar van Ufogas, dat per bakfiets lachgas verkoopt: ‘Ik lach me dood om dit verbod.’

“De Europese wetgeving is leidend en volgens de EU-rechter valt lachgas nog altijd onder de Warenwet. Als ze iets willen gaan verbieden, moeten ze naar Brussel toe. Laten ze de EU-rechter overtuigen. Wiet en alcohol moeten dan ook verboden worden. Als je een fles wodka drinkt en vervolgens een familie doodrijdt, gaat ook niemand vervolgens verhaal halen bij de Gall & Gall. Dat komt doordat de alcoholindustrie vriendjes in de politiek heeft. Deniz heeft geen vriendjes in de politiek. Natuurlijk kun je ook schade oplopen van lachgas, maar dat gebeurt alleen mensen die te veel lurken. Onze slogan is dan ook: lurk met mate.”

Eigenaar van de Lachgastaxi, dat in een straal van vijftig kilometer rondom Amsterdam bezorgt: ‘Wij bezorgen niet aan verslaafden.’

“Aan de ene kant begrijp ik het verbod wel, maar aan de andere kant denk ik vooral dat er beter gehandhaafd moet worden. Wij wijzen door middel van folders al op het risico van lachgasgebruik. Wij bezorgen ook niet aan verslaafden. Die kun je makkelijk herkennen. Wanneer iemand een tank of een doos patronen wil en maar blijft bellen, dan heb ik mijn twijfels. Ik denk dat ik het verbod op een gegeven moment wel ga merken in mijn handel. Wat ik ga doen, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Misschien breid ik mijn bezorgdienst uit met dranken.”