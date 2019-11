Lachgasverkopers lopen risico op gebiedsverbod

Lachgaskoning Deniz Üresin Beeld ANP

Üresin heeft al voor drie ton aan boetes op z’n naam staan. Desondanks is hij niet gestopt met de handel in lachgas. Nog steeds is hij met z’n medewerkers en de lachgasballonnen te vinden in de binnenstad, met name in de buurt van het Leidseplein.

Om overlast tegen te gaan -omwonenden melden gesis van de gastanks en rondslingerende ballonnen- heeft de gemeente vanaf vrijdagavond een nieuwe maatregel ingevoerd. Lachgasverkopers met een boete op hun naam krijgen direct een gebiedsverbod. In eerste instantie voor 24 uur. Bij de derde overtreding wordt het gebiedsverbod verlengd naar drie maanden.

Üresin kreeg eerder al een gebiedsverbod. Niet vanwege lachgasverkoop op zichzelf, maar vanwege verstoring van de openbare orde. Desondanks staakte hij z’n handel niet. Dat is hij ook nu niet van plan.

De gemeente en Ufogas-voorman Üresin zijn al ruim een half jaar verwikkeld in een kat- en muisspel over de lachgashandel in de binnenstad. De gemeente claimt dat Üresin de algemene plaatselijke verordening (APV) overtreedt, omdat hij geen ventvergunning heeft, maar toch lachgasballonnen verkoopt.

Üresin claimt dat hij geen ventvergunning nodig heeft, omdat hij lachgasballonnen bezorgt die online zijn besteld. Voor het afleveren van online bestelde waren -lachgas valt net als pizza’s en cola onder de Warenwet, ook al wordt het gebruikt als roesmiddel- is geen ventvergunning nodig, aldus Üresin. Ook zeggen Üresin en zijn verkopers geen vaste standplaats in de binnenstad te hebben, zoals de gemeente stelt.

De zaak is juridisch interessant, omdat die -voor zover bekend- uniek is. Wetgeving loopt vaak achter maatschappelijke ontwikkelingen aan, en de Amsterdamse APV biedt geen pasklare antwoorden voor de omgang met Ufogas. Zolang lachgas onder de Warenwet blijft vallen -mogelijk wordt het in de toekomst teruggeplaatst onder de Geneesmiddelenwet of toegevoegd aan de Opiumwet- zal de rechter moeten beoordelen of de gemeente of Ufogas gelijk heeft.