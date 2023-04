‘Lachgaskoning’ terneergeslagen na uitspraak Raad van State: ‘Ik heb geen miljoen’

Deniz Üresin en medewerkers van zijn lachgasbedrijf, beter bekend als Ufogas, verkochten ballonnen met lachgas op het Leidseplein, het Rembrandtplein en de Wallen. Beeld Amaury Miller

Üresin en medewerkers van zijn lachgasbedrijf, beter bekend als Ufogas, verkochten ballonnen met lachgas op het Leidseplein, het Rembrandtplein en de Wallen en verdienden er naar eigen zeggen ‘kapot veel’ mee. Vanwege de overlast die dit met zich meebracht, wilde de gemeente af van de verkopers. Ze legde vanaf eind september tot november 2019 zes lasten onder dwangsom op, maar pas na het opleggen van gebiedsverboden verdwenen de verkopers uit het straatbeeld. Ook de intredende winter en de coronapandemie droegen daaraan bij.

Tegen de vorderingen ging Deliverbro’s in verzet bij de rechtbank in Amsterdam. Die oordeelde dat ze terecht waren, waarna het bedrijf in beroep ging bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

De Raad van State is het eens met de uitspraak van de rechtbank. Verkopers van Deliverbro’s hebben het verbod overtreden op venten, het zonder vergunning verkopen van goederen op straat zonder vaste plaats. De bakfietsen, beplakt met de teksten ‘pinnen ja graag’ en ‘betaal hier ook’, stonden urenlang op dezelfde locatie. Verkopers spraken potentiële klanten aan en maakten de lachgasballonnen ter plekke klaar.

Failliet

Üresin is verbaasd over de uitspraak, zegt hij. “Ik vind nog steeds dat ik niets fout heb gedaan. Als het venten was, geldt dat ook voor Thuisbezorgd en al die andere bedrijven.” Tijdens de zitting voerde hij zonder succes aan dat bestellingen alleen online plaatsvonden.

“Maar ja, die uitspraak en die miljoen aan boete liggen er en dus word ik failliet verklaard. Mijn leven gaat naar de klote. Ja, super bedankt dan, rechters. Ik ben een dode man die in een boom hangt.”

Het geld om de dwangsommen te betalen heeft Üresin naar eigen zeggen niet. “Ik heb in het verleden gezegd dat ik wel een miljoen euro had. Dat het geld in Turkije of Dubai stond, maar dat was een mediastunt. Ik werk nu voor 2000 euro salaris bij een baas. Ik ga niet zeggen waar, want dan bezorg ik mijn werkgever misschien problemen. Ik heb de bv Ufogas nog wel, maar die zal failliet worden verklaard. Ze kunnen me net zo goed levenslang geven of ophangen, middeleeuws gezegd. Dit vonnis is hetzelfde, vind ik.”

Dat hij lachgas verkocht, noemt Üresin een fout. “Ik was lachgaskoning en daarna ben ik antilachgaskoning geworden. Ik wilde het goed maken en leren van mijn fouten. Ik ben teleurgesteld in dit vonnis.”

