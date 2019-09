‘Lachgaskoning’ Deniz Üresin kort opgenomen in ziekenhuis

Deniz Üresin op het Leidseplein. Beeld Amaury Miller

“Ik voelde me niet zo goed en kreeg hartkloppingen, dus ik dacht: toch maar even laten checken,” zegt Üresin. “Dagen, weken, maanden niet goed slapen, meer stress ook door het voortdurende communiceren met de media, daar komen familie en vrienden nog bij. Dan krijg je vanzelf effe een soort burn-out.”

Het kwam door vermoeidheid, niet zozeer door zijn veelvuldige gebruik van zijn eigen lachgas, is Üresins overtuiging.

“Pas sinds Koningsdag 2019 gebruik ik lachgas, dus net een paar maanden. Door veel te veel en veel te lang lachgas te gebruiken kun je zelfs in een rolstoel belanden. Dat is zeker zo, maar dat is niet iets dat na zo’n korte tijd gebeurt. Zoals je ook niet heel ziek wordt van twee maanden alcohol drinken.”

Uitgeput

Dat hij ‘helemaal out’ was en uitvalsverschijnselen had, zoals een tipgever zei, is overdreven. “Ik was uitgeput, maar kon na een half uur weer gaan met het advies dat ik even goed moet slapen en eten en op tijd rust moet nemen. Dat heb ik gedaan, dus het is weer ok. Als mensen door alcohol wat gebeurt, lachen we er om, maar bij lachgas roept iedereen: ‘Oh, wat erg’. Haha.”

De demonstratie donderdagavond bij de Stopera, waar Üresin vanaf 20.00 uur 20.000 lachgasballonnen wil uitdelen omdat de gemeente en de politie hem ‘tegenwerken’, gaat wat Üresin betreft gewoon door: “Tuurlijk man!”