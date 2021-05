Lachgaskoning Deniz Üresin: een opportunist met een scherp oog voor mazen in de wet

De gemeente krijgt nog geld van Deniz Üresin

De gemeente Amsterdam heeft een vordering van 1 ­miljoen euro op Deliverbro’s BV – beter bekend als het Ufogas waarmee Deniz Üresin zijn lachgasballonnen op de Amsterdamse uitgaanspleinen aan de man bracht.

Het bedrijf overtrad de ventvergunning en maakte de ene na de andere last onder dwangsom vol. De rechtbank oordeelde dat de gemeente in haar recht staat. Üresin gaat in beroep en zegt niets te merken van inning van de vordering. “Over de status van de invordering worden geen uitspraken gedaan in verband met de privacy,” zegt een gemeentewoordvoerder, die wil benadrukken dat de ­gemeente en politie niet met Üresin samenwerken bij lachgasvoorlichting.

Ook als Üresin de zaak verliest, lijkt de gemeente van een kale kip te moeten plukken. Het geld moet komen van Deliverbro’s, maar de financiële status van dat in 2018 opgerichte bedrijf in koeriersdiensten is onduidelijk. Er zijn nog nooit jaarcijfers gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Üresin lijkt op papier geen groot vermogen te hebben.

Toch lijkt er flink wat te zijn omgezet. Üresin zelf heeft altijd gezegd dat hij ‘kapot veel’ verdiende met lachgas, maar hij liet zich nooit in de kaarten kijken.

Een oud-werknemer zegt dat op een drukke uitgaansavond voor ruim 50.000 euro werd omgezet, op Koningsdag of tijdens de Canal Parade het dubbele, of nog meer. En een ballon lachgas ­leverde 5 euro op, terwijl de inkoop slechts een paar cent zou bedragen.

Kan het bedrijf de dans ontspringen? Üresin wist dat hij de mazen van de wet opzocht en dat het een keer zou ophouden. Het lijkt aannemelijk dat hij zich ook heeft voorbereid op toekomstige schuldeisers.

Zijn naam dook eerder op in een vaag verlopen financiële transactie. In 2017 verkocht hij zijn bedrijf DMU Holding BV aan ‘de heer M. Vos’, zo staat in een faillissementsverslag van 2019. Na die ­verkoop ging DMU –met bezigheden in in- en verkoop van bouwmaterialen, elektronica en textiel – failliet. ‘De gehele administratie lijkt te ontbreken,’ aldus het ­faillissementsverslag. Ook staat te lezen: ‘de curator heeft het vermoeden dat sprake is van faillissementsfraude’.

De curator heeft justitie verzocht er werk van te maken, maar dat is nooit gebeurd, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Vanwege gebrek aan onderzoekscapaciteit worden veel vermoedens van faillissementsfraude niet onderzocht. Naar schatting betreft de jaarlijkse faillissementsfraude in Nederland 1 miljard euro of meer.

Üresin zegt niet te weten wie Vos is, aan wie hij DMU verkocht. Laat staan dat hij weet van Vos’ handel en wandel.

Een oud-werknemer vermoedt dat Üresin het geld dat hij met lachgas heeft verdiend naar Turkije heeft verplaatst, waardoor het ontraceerbaar is geworden. Het geld zou onder meer zijn geïnvesteerd in onroerend goed, maar bewijs voor die kapitaalvlucht ontbreekt.