Lachgaskoerier overvallen met vuurwapen in Nieuw-West

Beeld ANP

De politie kreeg rond 19.50 uur een melding binnen van het incident. De lachgaskoerier werd door twee verdachten bedreigd met een vuurwapen. De twee gingen er uiteindelijk zonder buit op een scooter vandoor. Het is niet bekend hoe het met de koerier gaat. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, zo meldt een woordvoerder.

Meerdere overvallen

Dit jaar werden meerdere lachgaskoeriers overvallen. Half december werd in Zuidoost nog een koerier belaagd door twee overvallers. Later die dag kon de politie twee verdachten aanhouden. In datzelfde stadsdeel werd eind oktober een koerier beroofd en mishandeld.

Eind juli werd een koerier in Zuidoost door zes mannen beroofd met een vuurwapen. De politie deelde daar in oktober beelden van. In juni raakte een lachgaskoerier lichtgewond bij een overval, wederom in Zuidoost. Eind mei werd een koerier in Buitenveldert bestolen van twee tanks. Twee mannen werden aangehouden.

Begin april werd een lachgaskoerier overvallen in het Westelijk Havengebied. De daders, die vluchtten in een auto met Belgisch kenteken, werden vlak voor de grens met België aangehouden. Twee weken later werd een lachgaskoerier overvallen in Duivendrecht. Op basis van het signalement kon de politie nog diezelfde nacht twee daders op de Agatha Christiesingel in Venserpolder arresteren. In april werd ook een lachgaskoerier in West overvallen door drie daders. Voor deze overval is nog niemand aangehouden.