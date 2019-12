Lachgasgebruikers: ‘Ik zag het niet als drugs’

De populariteit van lachgas als partydrug is de laatste jaren enorm toegenomen. Na een alarmerend rapport over de gevolgen van lachgasgebruik wordt het gebruik binnenkort verboden. Wat vinden mensen die zelf weleens een ballonnetje nemen daarvan?

Larissa van Dijk (28) doet een master wetenschapscommunicatie aan de VU

“Een paar jaar geleden ging ik veel naar feestjes, toen deed ik het maximaal drie keer op een avond. Twee jaar geleden ben ik ermee gestopt omdat ik er misselijk van werd, in combinatie met alcohol ging ik er zelfs van over m’n nek. Ik was de enige van m’n vrienden die dat had. Wat ik er leuk aan vind is dat de roes maar kort duurt, je bent niet de hele avond bezig met drugs. Het effect is ook leuk: alle geluiden worden vertraagd, het werkt wat hallucinerend en je kunt lekker met je vrienden lachen om niks.”

“Omdat ik een master biologie heb gedaan, was ik me wel bewust van de gevaren. Ik ken mensen die er makkelijk 20 op een avond deden, daar heb ik nooit aan meegedaan. Die zaten dan ook de hele avond in de kou die ballonnen te inhaleren, niet echt gezellig. Gelukkig doen zij dat ook niet meer, het was echt iets van toen ik jonger was. Ik snap dat ze het willen verbieden want het loopt uit de hand, maar je maakt het daardoor wel spannender en jongeren komen er toch wel aan. In Amsterdam kan je ook binnen vijf minuten aan cocaïne komen.”

Andries (21) studeert psychobiologie aan de UvA

“Alleen als ik op festivals ben gebruik ik lachgas, meestal zo’n drie ballonnetjes. Het meeste wat ik heb gedaan op één avond is zes ballonnetjes, en dat zou ik niemand aanraden. Ik voelde me daarna een beetje uitgeput en ik werd er kortademig van. Ik wist wel dat er risico’s aan het gebruik van lachgas zitten. Toen ik voor het eerst een ballonnetje deed, ben ik zelfs flauwgevallen. Toch schrok ik daar op dat moment niet heel erg van, ik dacht dat het erbij hoorde.”

“Ondanks de gevaren denk ik niet dat een verbod zin heeft, dan creëer je weer een nieuwe illegale markt en maak je de onderwereld van Amsterdam - die al enorm is - alleen maar groter. Volgens mij is het gebruik van een drugs nog nooit enorm afgenomen door het illegaal te maken. Toch hoop ik wel dat het gaat werken, ook omdat de impact op het milieu heel groot is.”

Noa Hoekstra (19) studeert Creative Business aan de HvA

“Op de middelbare school had ik wel klasgenoten die op feestjes lachgas deden, maar toen leek het me niks. Al die verhalen over een gebrek aan zuurstof in je hersenen maakte me bang. De eerste keer dat ik het deed vond ik het ook heel eng, maar een vriendin haalde me over. Ik vond het meteen super leuk, ik heb er wel 15 gehad die dag. Dat is ook wel meteen het meeste wat ik ooit heb gedaan.”

“Ik vind het goed als ze het gaan verbieden, want er zijn vast genoeg mensen zoals ik die het alleen doen op een feestje als het er toevallig is. Als het niet wordt verkocht, heb ik er ook helemaal geen behoefte aan. Pas als je begint met eentje wil je meer. Ik ben er nu ook voorzichtiger mee omdat ik weleens de hele avond ontzettend hoofdpijn heb gehad na een paar ballonnetjes. Ook merk ik de volgende dag dat ik meer hoofdpijn heb als ik het heb gedaan. Het voelt dan ook echt als een zuurstoftekort.”

Michael Borgers (21) studeert European Law

“De eerste keer dat ik lachgas deed, was toen ik op de middelbare school zat. Op een verjaardagsfeestje had iemand een tank geregeld en al mijn vrienden deden het. Ik vond het heel leuk, het geeft gewoon een goed gevoel en je kunt even lekker hysterisch lachen. Die eerste keer was ik nog niet op de hoogte van de gevaren, ik zag het helemaal niet als drugs. Het is gewoon zo makkelijk omdat het maar kort duurt en je er daarna niks meer van voelt.”

“Ik kan met mijn ouders heel open praten over drugs, dus ik heb ze wel verteld dat ik lachgas had gedaan. Mijn vader is dokter en hij vertelde me over de gevaren: dat lachgas je longen kan branden en slecht is voor je zenuwstelsel. Daar schrok ik van, sindsdien heb ik het niet meer gedaan. Ik ben er sowieso altijd wel voorzichtig mee geweest, ik heb het nooit vaker dan twee keer op eenn avond gedaan. “