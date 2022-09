Lab met 70 kilo ketamine in Oost ontmanteld, man (49) aangehouden

De politie vond ongeveer zeventig kilogram ketamine. Beeld Politie

In het drugslab, in een loods van een autoverhuurder op een bedrijventerrein, vond de politie ongeveer 70 kilogram ketamine, deels droog en deels vloeibaar. De ontdekking werd gedaan door toezichthouders van de zogenoemde Ondermijningsbrigade. De politie heeft het lab ontmanteld en de drugs vernietigd. Verder werden een auto, tien telefoons, een gsm-tracker en verschillende jerrycans met ethanol in beslag genomen.

Ketamine, ook wel keta of ket genoemd, is een verdovingsmiddel voor mensen en dieren, maar wordt ook als recreatieve drugs gebruikt. Het staat niet op de lijst van drugs in de Opiumwet. De aangehouden man wordt daarom gezien als verdachte voor de Geneesmiddelenwet en de Wet op de economische delicten voor het zonder vergunning en registratie bereiden en opslaan van geneesmiddelen.

De politie doet verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.