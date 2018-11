Laatste woord nog niet gezegd over fiasco MC Slotervaart

"Ik heb slecht nieuws. Het is niet gelukt een doorstart te realiseren zoals wij hadden gewild en hadden gewenst voor jullie allemaal."



Zo ­begon curator Marc van Zanten dinsdag een emotionele personeelsbijeenkomst van MC Slotervaart, waar de laatste hoop op een redding vervloog: het ziekenhuis gaat dicht.



Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd over dit fiasco. Eerder erkende minister ­Bruno Bruins van Medische Zorg dat het anders had gemoeten. Door de chaos rond het faillissement kwam van de beloofde 'warme overdracht' van patiënten weinig terecht. Kwam de minister te laat in actie, heeft hij de Kamer wel goed geïnformeerd?



Of het faillissement was te vermijden, moet blijken uit onderzoek dat Bruins heeft aangekondigd. Een veeg teken voor de MC Groep van Loek Winter en Willem de Boer, tot het faillissement eigenaar van MC Slotervaart.



Bij de medische staf, ondernemingsraad (or) en zorgverzekeraars wekten hun dubbele petten - als aandeelhouder van MC Groep en directielid van de ziekenhuizen - wantrouwen.



Dubbele petten

De kwestie wiens belang voorop stond, lag pregnant op tafel toen de directie volgens ingewijden een negatief or-advies negeerde en Cashcure contracteerde. Dat bedrijfje kreeg een contract voor het innen van rekeningen. Een aandeelhouder van Cashcure is zakenpartner van Willem de Boer. In wezen sloot hij een contract met zichzelf.