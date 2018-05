Laatste twee wethouders bekend, nieuw college compleet

Van Doorninck (1966) was acht jaar lang raadslid en later fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. Zij zwaaide af in 2014 en werkte sindsdien onder meer bij Oxfam Novib en het Steunpunt Vluchtelingen.



In het stadsbestuur krijgt zij de topzware portefeuille ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie.



Nieuw gezicht

Touria Meliani (1969) is een nieuw gezicht op het stadhuis, maar niet in de stad. Jarenlang was deze cultureel ondernemer directeur van kunst- en muziekcentrum de Tolhuistuin.



Ook is ze betrokken bij de stichting Ieder1, een beweging die meer diversiteit nastreeft.