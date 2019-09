Laatste testfase nieuwe tram, nu ook proefritten overdag

Een model van een 15G tram van de GVB. Beeld anp

De tram gaat de komende tijd verschillende routes rijden. Donderdag wordt getest op lijn 19 tussen station Sloterdijk en Diemen en lijn 3 tussen Flevopark en de Zoutkeetsgracht. Ook wordt gekeken hoe de tram functioneert in de wasstraat en andere onderhoudsplekken in de remise.

Net als tijdens de nachtelijke testen rijden er nog geen passagiers mee tijdens de proefritten. Wel mogen werknemers van het GVB en medewerkers van de fabrikant meerijden om te controleren of alles goed werkt. “Die gaan bijvoorbeeld na of het in- en uitchecken en het omroepsysteem het doen,” zegt een woordvoerder.

In totaal heeft de vervoerder 63 nieuwe trams besteld. Het GVB verwacht dat de eerste voertuigen deze winter officieel gaan rijden.