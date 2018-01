Laatste stukje Bijlmer wordt beschermd stadsgezicht

Het stadsbestuur heeft bovendien het voornemen het ensemble aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.



Dat is even wennen voor de Bijlmermeer, dat in zijn vijftigjarig bestaan vooral vertrouwd was geraakt met plannen voor grootschalige sloop.



Nu spreekt het gemeentebestuur over het gebied tussen de metrostations Ganzenhoef en Kraaiennest als waardevol cultuurhistorisch en stedenbouwkundig erfgoed.



Stad van de toekomst

Het nieuwe bestemmingsplan heeft tot doel de zes overgebleven flatgebouwen rond de verhoogde metrobaan te beschermen voor het nageslacht.



In het gebied ligt ook de voormalige sloopflat Kleiburg, die voor zijn wederopstanding als klusflat vorig jaar de Europese architectuurprijs Mies van der Rohe kreeg.



Die internationale waardering was een mijlpaal voor de oorspronkelijke Bijlmer en zijn geestelijk vader, de in 2005 overleden stedenbouwkundige Siegfried Nassuth.



De stad van de toekomst, zoals de woonwijk aanvankelijk werd aangeprezen, werd al snel afgeschreven als een mislukking. Tien jaar na de oplevering van de laatste flat kwam de eerste oproep tot sloop.



