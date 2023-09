Laatste rafelrand van Zuid dreigt te verdwijnen: ‘Je kan zo’n plek makkelijk opheffen, maar je krijgt het niet meer terug’

Elk stadsdeel verdient een rafelrand, en die in Zuid staat onder druk. Het Havenstraatterrein is waarschijnlijk vanaf volgend jaar geen vrijplaats meer, al hebben sommige getrouwen nog hoop. Dit weekend vierden ze feest, om de stad te laten zien wie ze zijn.

Ze komt er al veertig jaar, Heleen Tschistopolski (62) groeide niet ver hier vandaan op. Eerst was de Havenstraat een handige plek om haar brommertje te laten repareren. Later kwamen de feestjes in de leegstaande panden, de reparatie van haar eerste volwassen auto en nu komt ze voor de Kilo Sale en de snuisterijen van Gideon Italiaander.

Ook het Havenstraatfestival dat van vrijdag tot zondag plaatsvond, wilde ze niet aan zich voorbij laten gaan. Tussen de loodsen van creatievelingen, garages, vintagekleding, kunstenaars en het oude trammuseum staan deze dagen barretjes, kraampjes en een podium.

Festival

Vreselijk vindt ze het dat dit stukje stad gaat veranderen, want ze volgt het nieuws over de plannen voor vijfhonderd woningen op de voet. “Van dit soort vrijplaatsen zijn er al zo weinig. Het Spijtellaantje verderop is al verdwenen, elk stadsdeel verdient zo'n rafelrandje.”

Chrisje Windig is het grondig met haar eens. Windig huurt de grote loods naast het tankstation waar ze feesten en evenementen organiseert. Het was haar idee om een festival te houden zodat de rest van de stad ook eens kan zien hoe bijzonder deze straat, verstopt achter het oude Haarlemmermeerstation, ingeklemd tussen nieuwbouw, het Amsterdamse Bos en de oude Museumtramlijn, is.

“Ik heb nog hoop,” zegt Windig over de voorgenomen sloop van het gebied. “De gemeente maakt er steeds een potje van. Dan klopt het bestemmingsplan weer niet of haken investeerders af.”

Het festival is rustig – de hoge temperaturen van het nazomerweekend jagen Amsterdammers eerder naar het strand en park dan naar een feestje tussen de stenen – maar laat wel de veelkeurigheid van het aparte straatje zien. Op het podium midden op de afgezette straat speelt theatergroep Troost een scène voor zes geconcentreerd kijkende bezoekers, later staan deejays op de planning, er is dans en voor de kinderen is er een apart speelterrein.

Wie hier nog nooit kwam, krijgt een goed beeld van dit onaangeharkte stukje Zuid, waar ondernemers en vooral mensen van de Museumtram hard voor hebben gestreden. Vrijwilligers voerden een jarenlange juridische strijd om een plek voor de historische trams – die deze dagen ook dagelijks heen en weer rijden over het terrein – te behouden.

Oersaai

Vele creatievelingen blijven gewoon zo lang het kan. Zo repareert de 83-jarige Loe Hermanides nog altijd oude militaire voertuigen in zijn grote loods. Hij heeft er ook een oude gele stadsbus staan en een hoek met acht stoelen waar hij mensen ontvangt voor koffie. “Als we echt weg moeten, gaat het allemaal naar de ijzerhandel.”

Bij klavecimbel- en fortepianobouwer Klinkhamer (dat al sinds de jaren zeventig op deze plek zit) kan iedereen even binnenlopen. Op de werkbank staat een bijzonder fraai exemplaar voor een steenrijke Koreaanse vrouw klaar. Handbeschilderd, met bladgoud versierd.

Hoewel de gemeente meezoekt naar een nieuwe locatie voor een van de slechts twee ambachtelijke klavecimbelbouwers van de stad, zegt bouwer Anton Amir dat een locatie met een betaalbare huur en zoveel – noodzakelijke – ruimte bijna onvindbaar is in de stad. “Het is min of meer een ramp."

“Je kunt zo’n plek makkelijk opheffen, maar je krijgt het niet meer terug,” zegt buurtbewoner Frank Huffener (43) die met zijn vrouw en 3-jarig zoontje het festival bezoekt. “Rafelranden verdwijnen en die nieuwe woonwijken die ze dan bouwen, zijn zo oersaai. Ik hoop niet dat mijn zoontje later voor een leuk feestje alleen nog in Zaandam terecht kan.”

Reservetijd

Het plan voor de Havenstraat is dat er vijfhonderd nieuwe woningen komen, een basisschool en bedrijfsruimtes. Ook komt er een nieuwe tramloods voor de historische trams op het terrein. Volgens een woordvoerder van Stadsdeel Zuid loopt alles op schema, en is men druk in gesprek met projectontwikkelaars.

Projectontwikkelaar G&S& liet eerder dit jaar weten interesse te hebben, maar haakte toch af omdat de eisen van de gemeente in combinatie met de hoge grondkosten niet haalbaar zouden zijn.

Zo houden de gebruikers van de Havenstraat hoop. “Al sinds ik hier ben komen werken, zouden we weg moeten, maar het is nog steeds niet gebeurd," zegt Elsje Hendriksen, manager van de Kilo Sale voor vintagekleding. “We zitten in reservetijd, daar ben ik al heel dankbaar voor.”

Toch verwacht het stadsdeel half 2024 al met de sloop van de loodsen te beginnen en moeten de woningen, basisschool en tramloods in 2027 zijn opgeleverd.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, Amsterdamse cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.