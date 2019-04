Laatste keer Kwaku Festival in het Nelson Mandelapark?

Daarom koppelen de opstellers een verhuizing van Kwakoe aan de komst van een kleinschalig evenement in het Mandelapark à la het vroeger Kwakoe Festival, toen nog geschreven als Kwakoe. "We willen het park teruggeven aan onze mensen," verwoordde Roy Hofwijks van 50plus die wens.



Het advies van de leden wordt pas op een volgende vergadering in stemming gebracht, maar lijkt te kunnen rekenen op brede steun. Het is vervolgens aan het dagelijks bestuur om een reactie te geven op de wens van de commissie.



Heimwee

Kwaku-organisator Ivette Forster reageerde na afloop verontwaardigd op de gang van zaken. "De commissieleden hebben niet de moeite genomen om met ons te spreken. Dat is jammer, want veel van wat in de notitie wordt beweerd, klopt gewoon niet."



Forster zegt te beseffen dat een groep mensen in Zuidoost heimwee heeft naar het festival van vroeger. "Maar Kwakoe oude stijl bestaat al twintig jaar niet meer. Daarna is het vijftien jaar chaos en imagoschade voor het stadsdeel geweest. Wij hebben het weer op poten gezet."