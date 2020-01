Laatste kans voor arbeidershuisjes aan de Sloterweg

‘Dit is een leermomentje voor de gemeente en het stadsdeel.’ Beeld Jaike Reitsema

“De dorpsraad heeft in 2016 aan­gevraagd of de huisjes gemeentelijk monument konden worden, maar dat werd zo van tafel geveegd,” zeg Nico Jansen. Hij woont vlak bij de Sloterweg en maakt zich al jaren hard voor het behoud van de huisjes. “Je proeft er de middeleeuwen, en dat gewoon om de hoek. Nog even en we kunnen dit soort dingen alleen nog zien in openluchtmusea.”

Tekortgeschoten

De huisjes zijn indertijd gebouwd bij boerderij Zomerlust, zodat de landarbeiders van die boerderij er konden wonen. Sinds 1950 zijn de huisjes in bezit van Gemeentelijk Vastgoed. Die verhuurde ze, maar aan onderhoud werd weinig gedaan. De aanvraag uit 2016 om ze tot monument te bestempelen werd afgewezen omdat ze inmiddels te vervallen waren.

Sjoerd Jaasma is voorzitter van de Sloter Dorpsraad en vindt dat de gemeente tekort is geschoten. “Als je iets zo lang niet onderhoudt, gaat het vanzelf een keer kapot natuurlijk. Hetzelfde gebeurde bij boerderij Nooit Gedacht aan de Osdorperweg. Keer op keer vroegen we er aandacht voor, maar Gemeentelijk Vastgoed leek geen interesse te hebben in het opknappen. Nu is het te laat.”

De sloop van Boerderij Nooit Gedacht aan de Osdorperweg begon op 14 oktober 2019, zonder dat de dorpsraad ervan op de hoogte was. Ook dit pand was in handen van Gemeentelijk Vastgoed, maar werd niet onderhouden totdat slopen de enige optie was. Wat overbleef, was een kale vlakte aan de Osdorperweg.

Stadsherstel

Op de grond waar de landarbeidershuisjes staan wil de gemeente tot zelfbouw overgaan. Kopers kunnen een kavel kopen en daar hun eigen huis op bouwen. Om het dorp tegemoet te komen, zijn afspraken gemaakt over de te bouwen huizen, vertelt Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur Nieuw-West. “We hebben de voorwaarde gesteld dat als er nieuwbouw komt, het in dezelfde bouwstijl als de landarbeidershuisjes moet zijn.”

Of de sloop doorgaat, is nog altijd niet helemaal duidelijk, tot frustratie van Jansen. “Ik probeer van alles maar de gemeente wil niks loslaten. Ik word genegeerd. Dit is typisch voor hoe ze in West omgaan met dit soort zaken.”

Volgens Jansen is er nog één optie voor ­behoud. “Ik heb Stadsherstel erbij ­betrokken. Zij kopen en restaureren historische panden. Als zij de huisjes van waarde vinden en de restauratie op zich nemen, kunnen ze blijven. Anders gaat de sloop door.”

Mauer is het ermee eens dat Gemeentelijk Vastgoed de huisjes niet goed heeft onderhouden. “De gemeente heeft er niet voor gezorgd dat de landarbeidershuisjes in optimale staat zijn gebleven. Dit is een leer­momentje voor de gemeente en het stadsdeel. Samen zullen we alerter moeten zijn op historische panden in Nieuw-West zoals boerderijen, kerken en huizen aan de Sloterweg en Osdorperweg.”