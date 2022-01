Laatste kameel in Artis ingeslapen

Een lege dierentuin Artis, dat tijdens de lockdown verplicht gesloten was. Beeld ANP

Al ruim 90 jaar worden bezoekers van Artis verwelkomd door de kamelen die vlakbij de hoofdentree staan. Hoewel er ook andere hoefdieren staan, ontleende het zogeheten ‘Kamelenveld’ zijn naam aan de beesten. Tot nu toe: deze week overleed Lesther, de laatst overgebleven kameel in de dierentuin.

De 30-jarige Lesther was een van de oudste kamelen in de Europese dierentuinen, schrijft Artis in een persbericht. Haar laatste soortgenoot overleed in mei 2021. Sindsdien bracht ze veel tijd door bij de Watoessirunderen; deze accepteerden haar zelfs als kuddegenoot. Vanwege haar verslechterde gezondheid besloten de verzorgers om Lesther te laten inslapen, om verder lijden te voorkomen.