Laatste groet brengen aan Peter R. de Vries in Carré? Dit moet je weten

De bloemenzee voor Peter R. de Vries, op de plek waar hij werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, blijft groeien. De misdaadverslaggever overleed in het ziekenhuis. Beeld ANP

Er worden veel mensen verwacht op het afscheid. De familie van De Vries wil iedereen voor wie Peter iets heeft betekend de kans geven om een laatste groet te brengen. Er worden verschillende maatregelen genomen om de toestroom in goede banen te leiden.

Carré opent de deuren tussen 11.00 en 20.00 uur: mensen die afscheid willen nemen van Peter R. de Vries kunnen dus een groot deel van de dag langskomen. Wel moet rekening worden gehouden met lange wachttijden. De familie vraagt daarnaast om het moment van afscheid zo kort mogelijk te houden, zodat er voor iedereen ruimte en tijd blijft om langs te komen.

• Een coronatest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Bezoekers van het afscheid moeten wel anderhalve meter afstand houden.

• In het theater is er geen mogelijkheid om te zitten en kan het warm worden. Het is verstandig om eigen eten en drinken mee te nemen.

• Tassen mogen alleen mee naar binnen als ze kleiner zijn dan A4-formaat en een dikte van maximaal 10 centimeter hebben.

• Foto- en videocamera’s zijn niet toegestaan, mobiele telefoons mogen wel mee naar binnen. Er wordt nadrukkelijk opgeroepen om geen selfies te maken.

• Het verzoek is om in plaats van bloemen mee te nemen, een donatie te doen aan De Gouden Tip, de stichting die De Vries enkele maanden geleden oprichtte.

• Brieven of andere aandenkens aan De Vries mogen worden achtergelaten in het theater, mits ze niet groter zijn dan A4-fomaat.

• Er is een EHBO-post ter plaatse. Ook wordt er toezicht gehouden op de drukte. Mochten er te veel mensen zijn, dan communiceert de gemeente Amsterdam dit via Twitter.

Op donderdag 22 juli nemen de intimi afscheid van De Vries. Op die dag is het theater alleen geopend voor genodigden.