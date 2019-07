Laatste cijfers Calvijn College bekend, school start onderzoek

Het Calvijn College in Nieuw-West. Beeld ANP

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar dinsdag krijgen 63 leerlingen van het Calvijn College hun vmbo-t-diploma uitgereikt.

Anderhalve week nadat de rest van Nederland zijn eindexamenuitslag te horen kreeg, kon vorige week eindelijk de vlag uit bij vijftig vmbo-leerlingen van het Calvijn College. De school vroeg eerder respijt in het doorgeven van de examenuitslagen, om ‘administratief technische reden’.

Maar er was iets ander aan de hand, zo blijkt achteraf. Van de 76 vmbo-leerlingen hadden er slechts 9 een complete cijferlijst. Bij de rest ontbreken er cijfers en sommigen hebben verplichte toetsen nooit gemaakt. 26 leerlingen moesten herkansen, 13 daarvan hebben alsnog hun diploma veilig weten te stellen.

De school maakt via hun website nogmaals excuses voor ‘de vertraging en het leed en ongemak dat daarmee gepaard is gegaan’.

Grove fouten

Nu alles is afgerond voor de gedupeerde leerlingen, kan de school en het schoolbestuur ZAAM, waaronder het Calvijn College valt, zich focussen op de belangrijkste vraag: hoe heeft de school zulke grove fouten kunnen maken?

In samenwerking met een externe onderzoekscommissie die geen enkele relatie met ZAAM of de middelbare school in Nieuw-West heeft, moet er antwoord op die vraag komen. Eerder liet stichtingsvoorzitter Barbara Dijkgraaf al weten dat het ‘omvangrijke examenprogramma’ in ieder geval een van de redenen voor de fouten.

Uiterlijk 30 september zal de onderzoekscommissie haar rapport afronden.