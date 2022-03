Laatste 15 miljoen euro uit grote pot groengeld verdeeld over projecten in Amsterdam

Het Westerpark. Beeld Susanne Stange

In totaal gaat het om zeventien groenprojecten verspreid over de hele stad. ‘Deze investeringen moeten ervoor zorgen dat het groen meegroeit met de groei van de stad,’ schrijft het college.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Groen): ‘Met al die woningen die erbij komen in de stad krijgen we ook steeds meer Amsterdammers die graag gebruik willen maken van groen. Daarom zorgen we ervoor dat de parken daar klaar voor zijn, en maken we ook sportparken groener en toegankelijk voor recreatie. Door extra te investeren in de kwaliteit van groen zorgen we ook dat Amsterdamse dieren meer leefruimte krijgen.’

Vogeleiland

Het meeste geld (5,2 miljoen euro) uit de pot gaat naar het Nelson Mandelapark in Zuidoost. Hiermee worden onder andere routes en aansluitingen verbeterd. Dat is nodig vanwege de aanleg van het Brasapark en woningbouw rondom het park. Ook wordt er groen toegevoegd, komt er ruimte voor urban sports en wordt er een pierenbadje aangelegd.

Ook gaat er 350.000 euro naar de Oeverlanden voor de aanleg van een vogeleiland. Dit eiland drijft op zogenoemde rifballen, waarin onderwaternatuur kan ontstaan. Ook komen er duizend plekken bij waar vogels kunnen nestelen met de bouw van een ijsvogelwand en broedkasten voor vleermuizen.

Daarnaast wordt 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de Groenboog, het uitgestrekte veenweide- en poldergebied boven de A10-Noord. Fiets- en wandelroutes worden met elkaar verbonden zodat het gebied toegankelijker wordt voor recreatie en ook komt er plek voor urban sports. Daarnaast krijgt ook de Buiksloterham in Noord 725.000 euro, waarmee volgroeide bomen kunnen worden geplant aan de Grasweg en Papaverweg. Daar worden nu veel nieuwe woningen gebouwd.

Lijst van 17 projecten die geld ontvangen