Laagbouw E-buurt Zuidoost vreest problemen door hoogbouw

Nog meer hoogbouw in de Bijlmer, tot 60 meter zelfs? In de E-buurt hoopt het stadsdeel zo op verbinding tussen bewoners. Vooralsnog verzetten die zich juist.

De hoogbouw van het Holland Park in Diemen, net voorbij de gemeentegrens met Amsterdam, steekt af tegen de laagbouw Emerald in de E-buurt in Zuidoost. Een wandelingetje van tien minuten, langs metrostation Verrijn Stuartweg en een braakliggend grasveld, scheidt de twee werelden. Op dat grasveld komen in 2024 meer Amsterdammers te wonen.

Het plan past bij de wensen om de Bijlmer te vernieuwen, zegt Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. “We gaan weer uitvoeren nadat alles in de crisis elf jaar geleden stil kwam te liggen.”

Amsterdamse Nieuwbouwprijs

Tot 2040 moeten er ruim 30.000 woningen bij komen in Zuidoost. Project Emerald, in 2017 winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs, was een van de voorlopers. Dat er nog meer laagbouw bij komt op het grasveld, daar is de 53-jarige huisman Jeroen Kruisheer enthousiast over. “Ik ben nu al een beetje jaloers op de mensen die daar gaan wonen.” Maar bij de plannen horen ook twee woontorens, waarvan de hoogste maximaal zestig meter mag zijn: dezelfde maat als de torenflats in de K-buurt. De tweede woontoren wordt maximaal veertig meter, iets hoger dan de klassieke honingraatflats.

Kruisheer zal er vanuit Emerald straks tegenaan kijken en hij spreekt van een heet hangijzer.

“Hoogbouw is noodzakelijk,” verdedigt De Jager het plan. “Er zijn zoveel mensen die behoefte hebben aan een woning in Amsterdam, dat we wel moeten.” Er is plek doordat de slopershamer jaren geleden al de honingraatflat Egeldonk verwijderde en het grootste deel van de flat Echtenstein. Van die laatste staat nog een vleugel. Ernaast ziet het stadsdeel ruimte voor nog eens 80 appartementen in de sociale huur.

Verbazing

De 47-jarige Wouter Methorst, adviseur van restaurants, woont in laagbouw van voor de crisis. “Er was veel verbazing over de plannen. Niemand die hier nu woont, heeft er ooit iets over gehoord van de makelaar of de vorige eigenaar.” Volgens hem sprak het stadsdeel eerst over 375 nieuwe woningen. Bestuurder De Jager herkent zich daar overigens niet in.

Methorst: “De gemeente heeft vervolgens het stadsdeel de opdracht gegeven om te verdichten. Veel mensen voelen zich nu voor het blok gezet door de hoge woontorens.”

Het geheel is voor alle Amsterdammers, zegt het stadsdeel: in het nieuwe gebied is ruim de helft van de woningen bestemd voor het middensegment, een vijfde voor sociale huur en het restant voor het dure segment.

Dat zal, verwacht Met­horst, veel invloed hebben op de buurt. “Vroeger was dit een zwakke, soms zelfs gevaarlijke wijk. Er is nu juist een sociale balans, die wij willen behouden.” Kruisheer: “Ik ben bang dat door de hoeveelheid mensen die er nu komt, bewoners in de anonimiteit terechtkomen. Dan kunnen we een herhaling van de geschiedenis krijgen.”

Renovatie

Verder zuidwaarts grenst hun E-buurt aan de G-buurt. Daar staan vooral sociale huurwoningen, terwijl de E-buurt relatief veel Amsterdammers telt met een bovenmodaal inkomen. Het stadsdeel hoopt via de nieuwbouw deze twee groepen met elkaar te verbinden. “Dat vereist openstaan naar elkaar,” zegt De Jager.

In de G-buurt staat een renovatie voor de deur. Bewoners van de flats Geldershoofd en Gravestein vrezen dat ze hun woningen uit moeten. “Renovatie maakt de appartementen ook aantrekkelijk voor mensen met een hoger inkomen,” zegt De Jager. “Ik snap dat mensen daar onzeker van worden, maar we gaan niemand uit zijn flat drukken.”

In winkelcentrum Ganzenpoort zou het aanbod van winkels zo gevarieerd moeten worden dat het publiek uit het Diemense Holland Park kan lokken. De Jager: “Onze inzet is dat er ook bij vrijkomende winkelruimte wordt nagedacht over nieuwe doelgroepen.”

Ontmoetingsplek

De Jager is optimistisch over het mengen van de verschillende groepen. Waar vroeger flat Egeldonk stond, is al een ontmoetingsplek met onder meer restaurant Elixer. “Op een zonnige dag ziet het terras er redelijk gemixt uit,” zegt De Jager. Methorst: “Dat is een leuke plek die de wijk siert, maar ik weet niet of het voor alle mensen in de wijk is. De prijzen voor het eten zijn bijvoorbeeld nogal hoog.”

Een bewonersgroep met Methorst en Kruisheer heeft eerder met ambtenaren en bestuurders van het stadsdeel gesproken over de plannen, en gewandeld door de buurt. “In de tussentijd zijn veel mensen afgehaakt,” zegt Methorst. Kruisheer: “Bij de ontwikkeling van de laagbouw werden we goed betrokken. De hoogbouw voelt als een voldongen feit. Dan denk ik: begin dan ook niet met participatie.”

In de laagbouw zijn twee flyeracties gehouden, waarna een petitie met ruim driehonderd handtekeningen is aangeboden aan het stadsdeel. Volgens een door de bewoners ingehuurde stedenbouwkundige rekent het stadsdeel met een overdadig bouwvolume.

In 2023 moet de bouw van het nieuwe blok op het grasveld beginnen. Rochdale neemt volgend jaar het voortouw met de 80 sociale huurwoningen bij Echtenstein. Er komt nog een raadpleging van bewoners over de inrichting van de openbare ruimte. Kruisheer: “Ik hoop dat we er nog invloed op kunnen hebben. Wij moeten er uiteindelijk mee dealen.”