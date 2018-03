Laadpalenfabrikant Alfen naar de beurs

De aanbieding, notering en het tijdspad van de beursgang zijn afhankelijk van de marktomstandigheden.



Alfen stelt dat een beursnotering zal leiden tot extra naamsbekendheid, vooral bij grotere bedrijven die actief zijn in de energietransitie, wat verdere kansen biedt. Ook denkt Alfen dat de beursgang de bekendheid bij zakelijke contacten, investeerders en mogelijke toekomstige werknemers zal vergroten. Volgens topman Marco Roeleveld is het nu gezien de groeistrategie en het positieve marktperspectief het juiste moment om de stap naar Beursplein 5 te maken.



Omzetgroei

Naast laadpalen voor elektrische auto's houdt Alfen zich bezig met het ontwerp en de bouw van slimme elektriciteitsnetwerken en energieopslagsystemen. In de periode 2015 tot en met 2017 realiseerde het bedrijf een gemiddelde omzetgroei van 21 procent per jaar met een positieve nettowinst. In 2017 kwamen de opbrengsten uit op 74 miljoen euro. Dit jaar is zicht op een omzet van minimaal 99 miljoen euro.



Hoe groot het belang is dat Infestos naar de beurs brengt is onder meer afhankelijk van de belangstelling, zo liet Roeleveld in een toelichting weten. Wel blijft Infestos aan als grootaandeelhouder, hoewel nog niet is bepaald of dat met een belang van meer of minder dan 50 procent is.



Beursgang

Alfen is het derde bedrijf in korte tijd dat zijn gang naar het Damrak aankondigde. Eerder deze week kondigden zakenbank NIBC en groothandelaar en distributeur B&S hun beursplannen aan. Op lijstjes van potentiële kandidaten staan verder nog LeasePlan en Varo Energy, maar ook musicalbedrijf Stage Entertainment en betaalbedrijf Adyen.