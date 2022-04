Kwetsbare wijken Zuidoost: huizenbezitter krijgt geld om huis op te knappen en te vergroenen

Een deel van Amsterdam-Zuidoost vanuit de lucht gezien. Beeld Marco van Middelkoop/ANP

Nog niet eerder investeerde de gemeente Amsterdam zo ruimhartig in woningen die niet in het bezit zijn van woningcorporaties. Huizenbezitters in Zuidoost die aangesloten zijn bij verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen op ruim 9000 euro rekenen om hun woning op te knappen en te verduurzamen.

Het gaat om 3000 woningen met achterstallig onderhoud in kwetsbare wijken (zie kader). Te denken valt aan woningen zonder centrale verwarming, woningen met vocht- en schimmelproblemen of met ramen die niet voorzien zijn van dubbelglas en gevels die verwaarloosd zijn. De vve’s hebben te weinig geld in kas om de woningen te verduurzamen.

Door in deze wijken te investeren wil de gemeente ze ‘laten meegroeien’ met de rest van de stad. Deaanpak past in het straatje van ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen): “Met deze investeringen gaan we verloedering van de wijken tegen, de openbare ruimte is verbeterd en er is meer groen aangelegd. Voor de woningeigenaren wordt het woongenot vergroot en het energieverbruik verkleind.”

Na de renovatie moeten de energielabels van de woningen flink zijn verbeterd. Verder wil de gemeente dat de financiële administratie van de vve’s op orde komt en dat er een onderhoudsplan voor de komende dertig jaar klaarligt. Een deel van het geld wordt ook gebruikt om straten en parken in de wijken te vernieuwen. Woningcorporaties komen ook in aanmerking voor steun. Zij kunnen een maximale tegemoetkoming van 6000 euro per woning krijgen.

Gelijkelijke verdeling

Met de investeringen in Zuidoost is ruim 41 miljoen euro gemoeid. Dat geld komt uit het Volkshuisvestingsfonds: een pot van 400 miljoen euro om in heel Nederland woningen in kwetsbare wijken op te knappen.

De gemeente Amsterdam had 85 miljoen euro gevraagd, zodat het ook wijken in stadsdeel Nieuw-West kan opknappen, waar in veel buurten ook sprake is van achterstallig onderhoud. Amsterdam kreeg evenwel geen geld voor Nieuw-West, mede doordat het rijk honorering van de vele aanvragen gelijkelijk wilde verdelen over heel Nederland.

De investeringen die het stadsbestuur doet, passen goed binnen het Masterplan Zuidoost. De gemeente Amsterdam heeft zich met dat plan tot doel gesteld in twintig jaar een einde te maken aan de hardnekkige problemen in het stadsdeel zoals armoede, schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. De gemeente heeft ook nog 17 miljoen euro gereserveerd om hele wijken op te kunnen knappen.

Grote slag

Voor Nieuw-West wordt op dit moment een vergelijkbaar plan ontwikkeld, dat later dit jaar gepresenteerd moet worden. Dan wordt duidelijk hoe de stad achterstanden in bijvoorbeeld de Wildemanbuurt wil wegwerken. Bewoners van die buurt kwamen vorige week nog samen om hun zorgen te uiten over hun vaak door schimmel aangetaste huizen.

Of het zo ver komt, zal voor een groot deel afhangen van de keuzes die het nieuwe stadsbestuur gaat maken. Vooralsnog is wethouder ­Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) tevreden met de investering in met name de energietransitie die volgens haar alleen succesvol kan zijn als iedereen meedoet. “We maken opnieuw een grote slag om alle wijken in Amsterdam klaar te maken voor een duurzame toekomst.”