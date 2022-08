Kwetsbare oudere doet er bij deze hitte goed aan binnen te blijven en zich niet druk te maken

Woensdag is het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Bij Amsta op de Van ’t Hofflaan in de Watergraafsmeer warmen de woongroepen langzaam maar zeker op. Het personeel is bij de kwetsbare ouderen die hier wonen extra alert op tekenen van overhitting en uitdroging.

Er zijn extra teiltjes ingekocht voor als het de komende dagen echt warm wordt. Die kunnen dan worden gebruikt om te vullen met water zodat de bewoners daar op de snikhete momenten met hun voeten in kunnen zitten, lekker pootjebaden.

Nu is dat nog net niet nodig in het Amsta-gebouw op de Van ’t Hofflaan in de Watergraafsmeer. De warmte is er nog te harden. Vanochtend is er gelucht, hebben de deuren tegenover elkaar opengestaan. Vrijwel alle gordijnen en luxaflex zijn daarna weer dichtgegaan. In elke huiskamer staat inmiddels een airco te snorren. Woensdagmiddag is het er nog dragelijk.

Hitte buiten houden

De kans is groot dat daar later in de week, als de warmte echt toeslaat en het complex helemaal is opgewarmd, verandering in komt, zegt Marijke van Gemert, welzijnsmedewerker op deze locatie. “Het is net als thuis: op een gegeven moment kun je de hitte bijna niet meer buiten houden. Maar we doen ons best, we hebben hier te maken met kwetsbare mensen.”

Woensdag is het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Buiten is het warm, maar nog niet overdreven. De komende dagen zou het weleens serieuzer kunnen worden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt iedereen aan voldoende te drinken, om tijdens de heetste uren van de dag niet te veel te bewegen en huis en hoofd koel te houden.

75-plussers

De grootste kwetsbare groep wordt gevormd door 75-plussers, een categorie die bij Amsta op de Van ’t Hofflaan uitgebreid vertegenwoordigd is. Hier is ruimte voor 66 ouderen met dementie in woongroepen van zes personen. De bewoners hebben een eigen zit-slaapkamer en een eigen badkamer. De woon-eetkamer en keuken worden gedeeld.

Welzijnsmedewerker Van Gemert maakt deze middag een extra rondje over alle verdiepingen. Het winkelwagentje dat ze voor zich uitduwt is bijna tot de rand toe gevuld met flesjes koud bronwater en dozen waterijsjes. “Dat heeft te maken met een verminderde prikkel om te drinken. De bewoners zijn zich er lang niet altijd van bewust dat ze het gevaar lopen uit te drogen. Het is zaak ze veel en regelmatig iets te drinken aan te bieden.”

Uitbuiken

Het is eventjes na de middagmaaltijd, de meeste bewoners zitten nog een beetje uit te buiken voor de televisie of aan tafel als Van Gemert zich meldt. Met name de ijsjes vinden gretig aftrek, hoewel de meeste bewoners nog niet zo heel erg bezig zijn met de warmte. Een bewoonster zegt dat ze heeft gehoord dat het buiten warm is, maar dat ze er zelf nog niets van heeft gemerkt. “Ze houden het hier lekker koel,” zegt ze.

De verzorgenden op deze locatie doen niet dramatisch over het warmteprotocol dat de dag tevoren al bij Amsta is ingegaan. Vanaf een temperatuur van 27 graden zijn ze extra scherp. Precies zoals het RIVM adviseert. Van Gemert: “Als mensen te weinig drinken kunnen ze sloom worden en verliest de huid zijn soepelheid. Het kan gevaarlijk zijn.”

Niet onder de parasol

Het heeft gevolgen voor het doen en laten van de kwetsbare bewoners: wandelingetjes buiten de deur zijn onder het protocol in principe niet aan de orde. Binnen blijven dus en rustigaan doen. Van Gemert, zelf bepaald geen liefhebber van tropische temperaturen, vertelt dat dat ook te maken heeft met de warmtehuishouding van veel bewoners. “Veel oudjes hebben het normaal snel koud. Ze gaan soms bewust niet onder een parasol zitten omdat ze dat associëren met kou. Maar dan zitten ze daar in de volle zon.”

In de huiskamer op de tweede verdieping van het complex zit de sfeer er goed in als Van Gemert langskomt: het waterijsje wordt ontvangen alsof de medewerkster de hoofdprijs van de staatsloterij komt brengen. “Een ijsje? Voor mij? Och och, wat worden we verwend.”

Het is dankbaar werk, zegt Van Gemert, die bij het vervolgen van haar ronde uitgebreid wordt nagezwaaid. “Dames, houdt het hoofd koel,” roept ze.