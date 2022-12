Kwartfinale Nederland - Argentinië: hier kijk je het WK op een groot scherm

Huis van Oranje in de Johan Cruijff Arena tijdens de groepswedstrijd tegen Ecuador. Beeld ANP

Café Brecht in Centrum

Onderuitgezakt in een van de fauteuils van café Brecht is het net alsof je in je eigen woonkamer zit. De kwartfinale zie je hier op groot scherm en voor elke bezoeker gaat er een euro naar Mondiaal FNV, een ngo die vakbonden in Qatar ondersteunt.

ClubUp in Centrum

Ook bij ClupUp in de Korte Leidsedwarsstraat kun je terecht als je Oranjekoorts hebt. Vanaf 19.30 uur opent de club haar deuren – entree is gratis.

Café Thijssen in Centrum

In Café Thijssen is het een drukte van jewelste, dus kom vroeg. Het is altijd een fijn potje voetbal kijken in dit café aan de Brouwersgracht. Alle WK-wedstrijden zijn hier op groot scherm te zien.

Cometa in Noord

Oranje kijken in een kerk: wie weet brengt het geluk. Bij Cometa in de oude Sacramentskerk komen vegan, vintage en voetbal samen: je kijkt de wedstrijd op mooie, tweedehands meubels en er komen veganistische hapjes langs.

Club Puck in Nieuw-West

Wie competitief is ingesteld, moet in Club Puck zijn. Daar kun je niet alleen de wedstrijd op groot scherm bekijken, maar ook nog even bowlen, airhockeyen of in de arcade je spanning kwijt.

Café Vrij in Nieuw-West

Een bruine kroeg met biljarttafel, oranje vlaggetjes en mogelijk een polonaise wanneer de avond voor Nederland goed uitpakt.

Bar Baarsch in West

Zeker zijn van een plek? Bij Bar Baarsch kun je van tevoren reserveren, ook als je niet wil eten. Reserveren is geen overbodige luxe, want er wordt grote drukte verwacht.

Kaap Amsterdam in Oost

Bij Kaap Amsterdam hebben ze naar eigen zeggen een XXL-scherm opgehangen. Voor de vegetariërs onder ons: hier worden ook vegetarische bitterballen geserveerd. Entree is gratis.

Club Atelier in Zuid

In samenwerking met voetbalkanaal FC Afkicken zendt Club Atelier alle wedstrijden van Oranje op groot scherm uit. De liefhebber is er op tijd, want elke WK-dag wordt om 19.00 uur ook een liveshow opgenomen met bekende gasten uit de voetbalwereld. Entree is op Oranjeavonden 5 euro.

Café De Amstel in Zuid

Dit kleine hoekcafé aan de Amstelkade zendt alle wedstrijden van het Nederlands elftal uit. Genieten van de kwartfinale doe je hier met een pilsje, een broodje bal en een portie Amsterdamse gezelligheid.

De Arena in Zuidoost

De grootste schermen vind je in het Huis van Oranje, in de Arena. Het uitzenden van de wedstrijd tegen de VS sloeg de KNVB hier over vanwege het sinterklaasweekend, maar op vrijdag 9 december zijn er – net als tijdens de wedstrijden in de poulefase – weer 55.000 Oranjefans welkom in de Arena. Kaarten zijn te koop vanaf 19,50 euro.

Café Toeters & Bellen in Weesp

De kans dat je bij Toeters & Bellen een goal mist, is klein. Hier hangen vrijdag vier grote tv-schermen. Als het doelpunt aan de juiste kant valt, kan het hier goed gevierd worden: rond de wedstrijd zijn er oranje shotjes in de aanbieding.

