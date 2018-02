Kwart van Amsterdam verdient twee keer modaal

De voorraad sociale huur holt achteruit Egbert de Vries, voorzitter van de AFWC

Om toch in Amsterdam te kunnen wonen, betalen ze teveel huur of wonen ze scheef in een sociaal huurhuis.



Sociale huur

De sociale huur neemt snel af in de stad, van 65 procent van de woningvoorraad in 2011 tot 55 procent in 2017. "Het holt achteruit," constateert Egbert de Vries, voorzitter van de AFWC.



Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om de verkoop van sociale huurwoningen af te remmen, maar de effecten daarvan zijn in deze cijfers nog niet terug te zien.



In de sociale sector bedraagt de gemiddelde huurprijs 489 euro per maand, in heel de stad betalen huurders gemiddeld 1160 euro.



Volgens De Vries is de Amsterdamse woningmarkt in korte tijd op z'n kop gezet. "Een paar jaar geleden was het mantra dat de stad teveel goedkope woningen herbergde en te weinig koopwoningen. Dat is nu wel anders."



Om te voorkomen dat vooral de rijken nog aan een woning kunnen komen, moet Amsterdam de sociale huurmarkt niet nog verder laten krimpen, vindt De Vries.



