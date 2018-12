Kwart minder bezoekers voor kleinkunst in Amsterdam

Dat blijkt uit cijfers over 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Voor cabaret-en kleinkunstvoorstellingen was de afname procentueel het grootst. In 2016 gingen er nog 419.000 bezoekers naar deze voorstellingen in Amsterdam. In 2017 is dit met 27 procent afgenomen naar 308.000. Het aantal cabaret- en kleinkunstvoorstellingen is in 2017 met 5 procent juist licht gestegen.



Ook bij het aantal bezoekers voor muziektheatervoorstellingen, waaronder musicals en opera's vallen, is een forse daling zichtbaar (26 procent). Ook hier nam het aantal voorstellingen niet af: in 2016 waren er 434 voorstellingen, in 2017 447.



Concerten

Bij andere genres zoals theater-, muziek en dansvoorstellingen is eenzelfde trend zichbaar. Alleen concerten hadden in 2017 meer bezoekers (3.547.000) dan in 2016 (3.381.000), een stijging van 4,7 procent.



Het totaal aantal bezoekers van voorstellingen in Amsterdam is van 5.297.000 in 2016 gedaald naar 5.101.000 in 2017.



(Tekst gaat verder onder grafiek)