Kwart Amsterdammers kampt met schulden: gemeente en werkgevers slaan handen ineen

Een kwart van de Amsterdammers kampt met schulden. Beeld Getty

Vragen om meer uren te werken, een voorschot willen of vaker ziek melden: voor een werkgever zijn dit allemaal signalen om te zien of iemand in de financiële problemen zit. Bij loonbeslag is het al helemaal duidelijk dat een werknemer met schulden kampt. De werkgever moet dan een deel van het salaris direct aan de schuldeiser overmaken.

Om te voorkomen dat de schulden van deze Amsterdammers verder oplopen gaat de gemeente samenwerken met werkgevers in de stad. Bedrijven moeten zich bij de gemeente kunnen melden, zodat hun werknemers met schulden van hulp en advies voorzien worden. Ook moet het voor bedrijven mogelijk worden om werknemers door te verwijzen naar schuldhulpverleningsorganisaties, zodat zij direct geholpen kunnen worden.

Groeiend probleem

Volgens de recentste cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) kampt een kwart van de Amsterdammers met schulden. Zo’n 50.000 van hen beschouwen hun schulden als problematisch. Ongeveer 25.000 inwoners lukt het niet om de vaste lasten maandelijks te betalen. Deze cijfers zijn nog zonder de invloed van de coronacrisis. De verwachting is dat veel meer Amsterdammers in de schulden raken.

Amsterdammers in de horeca, schoonmaak, transport, bouw, industrie en logistiek hebben vaakst te maken met openstaande rekeningen. Het speelt mee dat deze werknemers vaak niet kunnen lezen en schrijven: 18 procent van de Amsterdammers is ongeletterd, waardoor rekeningen sneller oplopen. De gemeente zal daarom in eerste instantie in gesprek gaan met bedrijven waar vooral praktisch opgeleide Amsterdammers werken.

Onderzoek van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) laat zien dat 62 procent van de werkgevers medewerkers met schulden heeft. Een derde van de werkgevers kiest ervoor om een contract niet te verlengen als zij van de schulden afweten. Tegelijkertijd is acht op de tien werkgevers wél bereid om werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Deze nieuwe aanpak moet daarom ook ervoor zorgen dat werknemers minder snel ontslagen worden.

Overleven

Rahma el Mouden van Multicultureel Amsterdam Schoonmaakbedrijf (MAS) ziet dat steeds meer personeel met schulden kampt. “Vroeger waren het er een paar per maand, nu is het 10 procent van mijn personeel. Ze zijn bezig met overleven. Ze komen vaak langs om hulp te vragen omdat ze geen boodschappen voor hun kinderen te kunnen betalen. Ze hebben stress, raken overspannen. We moeten niet willen dat mensen door schuld niet meer werken. Uiteindelijk raken ze daardoor in de bijstand en is het moeilijker om terug te keren.”

Bedrijven krijgen vaak de eerste signalen binnen van de schulden, terwijl het gemiddeld vijf jaar duurt voordat deze mensen zich bij de gemeente melden. El Mouden zegt dat de gemeente goed op weg is nu bedrijven handvatten krijgen om op een ‘integere en juiste manier’ medewerkers te ondersteunen met een directe lijn naar schuldhulpverlening, maar zou graag nog verder gaan. “De stap naar de gemeente blijft voor veel werknemers groot wegens de schaamte. Het zou mooi zijn als werkgevers die stap voor ze kunnen nemen.”

De samenwerking tussen gemeente en bedrijven is een voorstel van D66 en ChristenUnie en sluit aan op het beleid waar de gemeente al jaren op inzet – zo vroeg mogelijk schulden herkennen bij Amsterdammers. In 2020 maakte wethouder Marjolein Moorman (Armoede) met belangrijkste schuldeisers, zoals woningcorporaties, energiebedrijven en de telecomsector, afspraken dat zij direct akkoord gaan met betalingsregelingen van klanten die in het rood staan. De gemeente voerde vorig jaar ook de zogenoemde pauzeknop in: bij Amsterdammers die hulp inschakelen, worden schulden nu bevroren zodat die niet tot problematische hoogte oplopen.