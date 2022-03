Kwakoe blijft swingen, maar van wie is het festival? ‘Het kan niet meer als vroeger’

Het Kwakoe Festival in 2019. Beeld Jean-Pierre Jans

De Venezolaanse leeuw van de salsa heeft al laten weten dat hij van de partij is. Oscar d’Leon, 78 jaar inmiddels, komt in juli naar het Nelson Mandelapark in Zuidoost om samen met de bezoekers van het Kwakoe Festival zijn vijftigjarige bestaan als artiest te vieren. “Iedereen heeft er enorm veel zin in,” vertelt Ivette Forster namens de organisatie van het populaire zomerfestival. “We hebben twee jaar niets kunnen doen vanwege corona. Het gevoel is nu: we mógen weer.”

Overlast beperken

Achter de schermen wordt al verder vooruitgekeken. Niet alleen door de organisatie, maar ook door het stadsdeelbestuur, dat deze week een startnotitie naar buiten bracht over de toekomst van het festival. Het document volgt op een kritische analyse uit 2019 van het evenement door de stadsdeelcommissie. De commissie opperde onder meer om op zoek te gaan naar een nieuwe plek voor het festival en minder bezoekers toe te laten.

In de startnotitie laat de gemeente op voorhand weten te hechten aan het Nelson Mandelapark als plaats van handeling. Kwakoe is een festival van de gemeenschap, aldus het dagelijks bestuur, en hoort thuis in het hart van de Bijlmer. Er wordt wel gekeken naar maatregelen die de overlast door het evenement moeten beperken, ook voor de bewoners van de honderden woningen die in de komende jaren langs de Gooiseweg worden gebouwd.

Speciaal voor Kwakoe verhuist de skatebaan naar een andere plek in het park, zodat het festivalterrein – en daarmee de geluidsbelasting van de salsaleeuw en zijn collega’s – kan worden verschoven. Van een verkleining van het evenement wil de gemeente ook niets weten. Kwakoe trekt in zijn huidige vorm 150.000 bezoekers in vier weekeinden. Mede daardoor kan de entreeprijs op 7 euro worden gehouden en blijft het festival voor iedereen toegankelijk.

Gezellig en smakelijk

Achter de praktische bezwaren van de stadsdeelcommissie ging een principieel bezwaar schuil: van wie is het Kwakoe Festival eigenlijk? Het evenement komt voort uit een Surinaams voetbaltoernooi in de jaren zeventig en kreeg in de decennia daarna landelijke bekendheid als multicultureel festival. Ook daarna bleef het gezellig en smakelijk, ondanks een aanzwellende berichtenstroom over financieel wanbeheer, dreigende faillissementen en geheime donaties uit Paramaribo.

De huidige organisatie stelde in 2013 orde op zaken, doopte Kwakoe om in Kwaku vanwege merkrechtengedoe, voerde een entreeprijs in, maar ook een verregaande professionalisering inclusief een transparant kasboek. Kwakoe zorgt sindsdien voor een belangrijke economische impuls voor het stadsdeel. Van de artiesten tot de beveiliging en de mannen en vrouwen achter de kassa zijn de meeste mensen afkomstig uit Zuidoost, net als van de honderden medewerkers achter de keukens en kraampjes met eten en drinken.

Vergunning winnen

Uit onderzoek blijkt dat bewoners, bezoekers en standhouders in overgrote meerderheid dik tevreden zijn over de gang van zaken. Desondanks wil de gemeente het komend jaar het gesprek aangaan met de Surinaamse gemeenschap over de identiteit en het eigenaarschap van het festival. Dat moet leiden tot een nieuw document waarin wordt vastgelegd aan welke voorwaarden en eisen de organisatie van het festival in de toekomst moet voldoen.

Want dat is misschien de meest opvallende mededeling: met ingang van 2025 kan, net als vroeger, door belangstellende partijen worden ingeschreven voor de organisatie van Kwakoe. De winnaar krijgt een vergunning voor drie jaar, waarna weer een nieuwe inschrijving volgt.

Zal dat weer leiden tot het vintage tumult? Forster maakt zich geen grote zorgen: “Kwakoe kan niet meer worden georganiseerd zoals dat vroeger ging. De eisen van de gemeente zijn enorm hoog. Het is of professioneel, of niet.”