Kwakkelweer heeft het grootste effect op drukte in Amsterdam

De Nieuwendijk eerder deze week. De gemeente kan pas echt hard ingrijpen als de regering heeft bepaald dat de risico’s voor de volksgezondheid daartoe aanleiding geven. Beeld Jakob van Vliet

Het wisselvallige weer van dit weekend is voor velen een teleurstelling, maar in het stadhuis kan het weer momenteel niet wisselvallig genoeg zijn. Een gure dag met buien is waarschijnlijk de effectiefste maatregel tegen een probleem waar de stad nu al drie weekenden op rij mee kampt: topdrukte in de binnenstad.

Sinds begin juli zijn vooral de Wallen volgepakt met vakantiegangers. Voor velen is een weekendje Amsterdam het hoogst haalbare ­deze zomer, nu een strandvakantie in Spanje of Turkije er niet in zit.

Dat de grote musea of de betere restaurants nog steeds last hebben van kleine bezoekersaantallen bewijst dat deze toeristen maar in één ding geïnteresseerd zijn: afleiding van de soort die wordt aangeboden op de Wallen. Vrijheid blijheid, óók als het gaat om de coronaregels. “Ver van huis denken deze bezoekers dat ze er hier de hand wel mee kunnen lichten,” zei burgemeester Femke Halsema deze week.

De kern van het probleem is overigens niet dat al deze bezoekers ziek naar huis gaan. Daar was Halsema duidelijk over, er zijn geen aanwijzingen dat de Wallen momenteel een besmettingshaard zijn. Integendeel, het overgrote deel van de traceerbare besmettingen vindt thuis en onder Amsterdammers plaats.

Onaantrekkelijke hangplek

Het beeld dat mensen hebben is echter anders. De stroom foto’s en video’s, op sociale media en ook in deze krant en op televisie, waarop mensenmassa’s te zien zijn die geen afstand houden, voedt de angst voor de verspreiding van het virus. Net als bij de drukke antiracismedemonstratie op de Dam lijkt het alsof de gemeente geen controle heeft en dat de pandemie daardoor verergert. Het zorgt voor boosheid en onrust. Bovendien kun je winkeliers of kroegbazen moeilijk vragen binnen streng te zijn als de regels op straat nauwelijks worden nageleefd.

Halsema probeert het daarom voor bezoekers minder aantrekkelijk te maken om rond te hangen op de Wallen. De opties om dat voor elkaar te krijgen vallen ruwweg uiteen in drie categorieën: harde, zachte en Haagse maatregelen.

Onder harde maatregelen vallen de regels waarmee afstand houden wordt afgedwongen. Bijvoorbeeld door straten tijdelijk af te sluiten bij grote drukte of door straatmuzikanten te verbieden zodat er geen groepen toeschouwers ontstaan.

De zachte maatregelen zijn vooral bedoeld om afstand houden makkelijker te maken. Denk aan het instellen van eenrichtingsverkeer. Niet alleen goed voor de doorstroming, want de maatregel komt ook daadkrachtig over. Omdat er nauwelijks een juridische grond bestaat om naleving af te dwingen, wordt hij tot de zachte maatregelen gerekend. Verkeersregelaars, maar ook boa’s en agenten kunnen weinig meer dan mensen vriendelijk vragen om een bepaalde kant op te lopen. Mensen doen dat meestal wel, omdat ze de logica ervan begrijpen.

Ook het verbod op alcoholverkoop is een zachte maatregel. Toeristen kunnen immers makkelijk op het Damrak een biertje halen. Het verbod op het nuttigen van alcohol op straat gold in het Wallengebied allang, het verkoopverbod is een signaal dat de stad de komende tijd extra streng optreedt.

Rechterlijke toets

De echt ingrijpende maatregelen, zoals het sluiten van de bordelen of coffeeshops, zijn afhankelijk van coördinatie met Den Haag. Halsema is wel bevoegd om dit soort maatregelen te nemen, en sluit ze ook niet uit, maar zonder steun van het kabinet zou zo’n beroepsverbod waarschijnlijk niet lang standhouden. Maatregelen moeten namelijk in verhouding staan tot het doel en moeten passend zijn. Sekswerkers naar huis sturen of coffeeshops sluiten is misschien wel effectief om de drukte te bestrijden, maar zolang die drukte geen extreme gevaren voor de volksgezondheid oplevert, zal een rechter er niet in meegaan. Pas als de regering, na advies van de deskundigen, bepaalt dat de besmettingsrisico’s te groot zijn bij contactberoepen of in de horeca, kan Halsema optreden.

De burgemeester wordt intussen steeds handiger in het onaantrekkelijk maken van de Wallen. Over nut en noodzaak van mondkapjes op straat zijn wetenschappers het nog lang niet eens , maar Halsema is sinds deze week om, met in haar achterhoofd een bijkomend voordeel: “Drinken en blowen is aanzienlijk moeilijker met een mondkapje op en dat kan op de Wallen een hulpmiddel zijn.”