Kunta Rincho: ‘We veroordelen de relschoppers niet, we praten met ze’

Kunta Rincho. Beeld Les Adu

Er is bij jongeren uit achterstandsbuurten maar weinig nodig om de vlam in de pan te laten slaan, zegt Kunta Rincho, een van de mensen die dinsdagavond naar Zuidoost kwamen om eventuele verhitte gemoederen te bedaren. “Deze jongeren zijn niet altijd even weerbaar, ze zitten al tijden thuis, dan ligt zelfdestructief gedrag op de loer. Wij veroordelen ze niet, wij praten gewoon met ze.”

In de Indische Buurt op maandagavond en in Osdorp een avond later sloegen jongeren aan het rellen. En ook op andere plekken in de stad was er sprake van spanning. Sociale media veranderden in een lopende band van oproepen onder en aan jongeren om er een chaos van te maken in hun buurten.

Ook in Zuidoost deden dergelijke oproepen de ronde: bij station Bijlmer Arena was het de bedoeling ‘de overheid op hen donder te geven’. Hoewel deze oproep in vergelijking met andere bijna archaïsch was geformuleerd, gingen bij Kunta Rincho en enkele Bijlmerbewoners de alarmbellen rinkelen: zij besloten zich ook op de afgesproken plek te melden om eventuele gemoederen te bedaren.

Jongeren worden benaderd

Met succes: hoewel de opkomst bescheiden was, werden de jongeren die zich wel begaven op het plein tussen het station en de Amsterdamse Poort door Rincho en de zijnen gespot en benaderd. “Jongeren hebben veel klachten en in de meeste gevallen zijn die ook terecht. Juist hier, maar ook in Nieuw-West, worden jongeren ontiegelijk hard getroffen. Plus: zij hebben vaak al vervelende ervaringen met de politie gehad. Als Mohammed een misdrijf pleegt, wordt hij zwaarder gestraft dan Simon voor hetzelfde misdrijf, dat blijkt uit onderzoek.”

Volgens Rincho komen frustraties vaak voort uit de ‘onderdrukkende en uitsluitende mechanismen in de samenleving die ervoor zorgen dat zulke jongeren minder kansen hebben op een baan of stageplek’. “Veel jongens worden geboren met een 0-2 achterstand.”

Rincho’s eigen actie gaat uit van het principe protect the hood, protect the youth, zegt hij. Juist de Bijlmer mag geen zooitje worden. “Dit zijn jongens van 15, 16, 17, 18 jaar, die moet je soms tegen zichzelf in bescherming nemen, om te voorkomen dat het escaleert. Ik snap agenten best hoor, maar het werkt beter als wij als gewone mensen even met hen praten.”

‘Wij begrijpen hen’

Dat was het geval, dinsdagavond. Her en der doken rond half acht ’s avonds kleine groepjes jongeren op. Rancho en anderen stapten op hen af. “Wij hebben ze laten weten dat we ze begrijpen en zij begrepen dát weer. Als je jong bent, denk je niet altijd na. Ik heb ze de risico’s uitgelegd en tegen ze gezegd dat dat rellen geen hersenschudding waard is.”

Zo’n avondklok fungeert voor deze jongeren als katalysator van frustraties die ouder zijn dan alleen de beperkingen die het afgelopen jaar zijn opgelegd door corona, zegt Rincho. “Ze zijn vatbaar voor groepsdruk. En tegelijk: in de app-groepen van die jongens gaat ook de oproep rond dat winkels moeten worden ontzien. Het is de politie die vaak het doelwit wordt. Ze zeggen: zij fokken ons altijd, nu fokken wij hen op. Ze staan op tegen het gezag, vandaar dat het ze vaak om de politie is te doen. Even helemaal los gaan tegen agenten is de uitlaatklep.”