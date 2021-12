Kunstwerken kerstexpositie gestolen uit busje in Oost: ‘We zijn er helemaal kapot van’

Youssef Boucenna en Susan Kooi.

“Er zijn er nog maar een paar kunstwerken over,” zegt Kooi teleurgesteld aan de telefoon. Maandag gaf ze al het werk dat uit kaarsen en keramieken kandelaars, borden en glazen bestaat, vanuit haar atelier mee aan een medewerker van Outsiderland waar de expositie plaats zou vinden.

Die parkeerde het busje ’s avonds in Oost en zou het werk de volgende dag afleveren. Toen de medewerker dinsdagochtend bij het busje kwam, bleek het open te zijn gebroken en waren bijna alle kunstwerken weg.

Maandenlang werkte Kooi met Boucenna aan de tentoonstelling voor Outsiderland dat in Sexyland World zit. Hier exposeren ‘outsider artists’ die normaal niet zo snel in het reguliere kunstcircuit te zien zijn. Zo raken ze toch met elkaar in contact.

Kastelen van keramiek

Boucenna, die eerder dakloos was, maakte in een kaarsenmakerij monsterkaarsen voor de expositie. Kooi bouwde kastelen van keramiek. De kaarsen en het keramiek vormde samen een geheel dat bezoekers konden kopen voor de kerstdagen. “Iedere dinsdag zijn we samen aan de slag gegaan en hebben we naar de tentoonstelling toegewerkt,” vertelt Kooi. “Youssef en ik zijn er helemaal kapot van.”

Dat de kunstwerken uit het busje gestolen zijn, vindt Kooi wel vreemd. “Het zijn niet echt kunstwerken die van waarde zijn voor een dief. We zouden ze wel gaan verkopen, maar niet voor hoge prijzen. We wilden graag dat het werk toegankelijk zou zijn en op goede plekken terecht zou komen.”

Dat de dief gericht te werk lijkt te zijn gegaan, verbaast Kooi nog het meest. “Er lagen allemaal kratten in de bus en er lijkt echt een selectie te zijn gemaakt. Dat is best raar.”

Jas in de bus

Ook liet de dief enkele aanknopingspunten achter. Zo bleef er een jas met daarin een pak sigaretten in de bus liggen na de diefstal. En een bos sleutels met twee mysterieuze boodschappen op de sleutelhanger. ‘Go to the lobster bar and ask for Jang’ en ‘The bar is good for you’, staat erop. De dief zou dus in een bar kunnen werken. En ook vond een vriend van haar enkele straten verderop een kaars. “Daarom hebben we nog een beetje hoop dat de kunstwerken misschien toch nog boven water komen.”

Maar voorlopig is de tentoonstelling afgelast. “We hebben te weinig werk om er iets van te maken,” sluit Kooi af. “En ondanks dat we nu aangeslagen zijn, hebben we nu al plannen om met Pasen alsnog te exposeren met nieuwe kunstwerken. Dan is het thema toch de wederopstanding.”