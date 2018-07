Kunstwerk van stadsbeeldhouwer Hildo Krop terug in Amsterdam

Na een lange periode van loven en bieden zijn we uitgekomen op een prijs van 24.000 euro Ivar Manuel

Die was er, in elk geval bij het stadsdeel Oost. Toenmalig stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel nam een kijkje in de loods in Amstelveen, en trof het beeld daar aan tussen de oude tafels, kasten en stoelen.



De onderhandelingen begonnen en verliepen stroef, mede door een gapend gat tussen de vraagprijs van 50.000 euro en de prijs die het stadsdeel in gedachten had.



Manuel: "Dat is het lastige met kunst. Het is een beetje wat de gek ervoor geeft. Na een lange periode van loven en bieden zijn we uitgekomen op een prijs van 24.000 euro. Daar zijn wij heel blij mee."



Omwonenden

Het beeld krijgt na de zomer een plek in het stadsdeel. Het bestuur heeft een voorkeur voor het plein voor het stadsdeelkantoor, als daar geen bezwaren tegen bestaan bij omwonenden en ondernemers.



Van Vlerken vindt het een prachtige plek. "De vrijheid van de gedachte sluit prachtig aan op wat een huis van de democratie moet uitdragen. En het is ook nog eens in Amsterdam."



Van Vlerken verrichtte na het sluiten van de koop nog wat nazorg bij de opkoper in Amstelveen. "Die is natuurlijk niet gewend om zo eindeloos te soebatten over een prijs. Dat gaat in zijn branche altijd over grote partijen. Hij was er ook helemaal klaar mee. Hij zei tegen mij: dit doe ik dus nooit meer."