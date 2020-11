Kunstwerk van Rob Sweere in nieuwe Steigerpark op IJburg

Een impressie van het werk Basecamp. Beeld Rob Sweere

Het werk genaamd Basecamp symboliseert volgens de kunstenaar ‘een nieuw begin’. Eén van de vier objecten is een houten bolvorm op een metershoge paal. Het idee is dat daar vogels op kunnen rusten. Een ander stuk is een bankje geïntegreerd met een jonge boom. “Daardoor is het werk altijd in ontwikkeling. Het groeit mee met de boom," aldus Sweere.

Het ontwerp van het nieuwe park in stadsdeel Oost wordt in december gepresenteerd. Op basis daarvan wordt bepaald waar de werken van Sweere komen te staan. De aanleg van het park start in augustus 2021.

Het Steigerpark loopt straks van het zuidelijke wandelpad van de IJburglaan tot de gevel van een woningblok, en van het schoolplein van de Openbare Montessorischool tot de Zuidoostoever van Steigereiland Zuid.