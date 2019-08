Kunstwerk Matthijs de Ligt van Muiderpoort verwijderd

Matthijs de Ligt verruilde in juli zijn Ajaxshirt voor dat van Juventus. Nu is ook zijn vijf meter hoge evenbeeld van de muur van station Muiderpoort verdwenen. De NS heeft het kunstwerk verwijderd.

In de nacht van 28 op 29 april plaatste straatkunstcollectief Kamp Seedorf een juichende Matthijs de Ligt op een muur van station Muiderpoort in Oost. Maar de voormalige Ajaxspeler is recent door NS-medewerkers weggehaald, omdat het stationsgebouw een monumentaal pand is.

NS-woordvoerder Carola Belderbos legt uit: “We hebben De Ligt verwijderd, omdat wij de plicht hebben goed voor het rijksmonument te zorgen. Alle teksten en tekeningen die zonder toestemming worden geplaatst, halen wij weg. Juist vanuit de euforie en uit waardering voor Ajax heeft de NS het kunstwerk een paar maanden laten staan, maar uiteindelijk moesten we het verwijderen.”

Overleggen

Ook de NS vindt het zonde. De woordvoerder hoopte dat Kamp Seedorf contact op zou nemen om samen naar een nieuwe locatie te kunnen zoeken voor het kunstwerk. “Dit heeft het collectief niet gedaan en dat is heel jammer. Graag verzoek ik kunstenaars om vooraf contact op te nemen met de NS als zij hun kunst ergens willen tonen, want er is best veel mogelijk,” aldus Belderbos.

Kamp Seedorf is een collectief uit Almere, dat hun werk toont onder een pseudoniem. De kunstwerken zijn vaak gebaseerd op voetballers, rappers of andere bijzondere persoonlijkheden. Een van hun beroemdste werken in Amsterdam is Damsko strijder, van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, dat sinds 1 juli permanent op het Mercatorplein te zien is.