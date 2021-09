Kunstwerk Het Palenhuis is een ode aan al die stadse heipalen

Het Palenhuis van Piet van Wijk. Beeld Marc Driessen

Vorig jaar organiseerde de gemeente een wedstrijd voor een tijdelijk kunstwerk. Nadat meer dan tweeduizend Amsterdammers konden kiezen uit vijf kunstwerken, die weer waren geselecteerd door een jury van deskundigen, viel kunstenaar Piet van Wijk (68) de eer te beurt.

Fascinatie voor heipalen

De ontwerper raakte een aantal jaren geleden gefascineerd door heipalen. “Ik realiseerde me dat alle gebouwen en huizen in Amsterdam op van die heipalen staan,” vertelt van Wijk. “Het kunstwerk noem ik ook wel een ode aan de oer-Hollandse heipaal, want wie de lucht in wil, moet eerst de grond in.”

Het 20 meter hoge werk is dus een ode aan de Amsterdamse paalfundering. Van Wijk legt uit dat de heipalen, als onderdeel van ‘onze drogevoetenaanpak’, sterk de aandacht verdienen: “Ze zijn essentieel voor het overeind blijven van alles wat is gebouwd in laag-Nederland. Zonder deze fundering zou de stad wegzakken in het drassige veen.”

“Het resultaat vind ik prachtig en is dan ook precies wat ik voor ogen had,” zegt van Wijk trots. “Net zoals de Eiffeltoren in Parijs, hoop ik stiekem dat Het Palenhuis iconisch wordt voor Amsterdam.”

De Sluisbuurt

Het Palenhuis, dat uit de verte goed te herkennen is, staat op de zuidoostelijke punt van de Sluisbuurt. Het nu nog lege gebied, dat vooral een zandvlakte is, moet de komende jaren een duurzame en groene wijk worden. In de buurt komen ruim 5500 woningen, met veel hoge gebouwen. Ondanks protest van actievoerders en bewoners die vinden dat hoogbouw een inbreuk is op de Amsterdamse traditie komen er 25 torens.

Het zal zo’n tien tot vijftien jaar duren totdat de nieuwe Sluisbuurt helemaal is voltooid. Via tijdelijke initiatieven en kunst in de openbare ruimte wil de gemeente bewoners al in een vroeg stadium kennis laten maken met de buurt. Een eerste stap is Het Palenhuis, om zo de buurt al levendiger te maken.

Het kunstwerk blijft minstens tot 2026 staan.