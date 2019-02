Kunstwerk De Baadster teruggeplaatst bij Marnixbad

Vijftien jaar verbleef De Baadster tussen tweedehands meubilair en andere afgedankte spullen

Sloop

Bijna vijftig jaar hing De Baadster over de Marnixstraat uit te kijken. Tot het Marnixbad, dat officieel de naam 'Gemeentelijk Was-, Bad- en zweminrichting Marnixbad' droeg, in 2004 in opdracht van de gemeente werd gesloopt om op die plek een nieuw sportcomplex te laten herrijzen.



Ook het beeld van Krop dreigde met de slopershamer tot puin te worden gelagen. Een wakkere kleinzoon van de stadsbeeldhouwer wist dat gelukkig nog op tijd te voorkomen. "Als erfgenaam wilde ik weten wat er met het beeld van mijn opa zou gaan gebeuren," zei hij in een interview in de Volkskrant.



"Er kwam alsmaar geen antwoord, ik overwoog zelfs om de sloop stop te laten zetten. Wat zou er gebeurd zijn als ik het erbij had laten zitten? Uiteindelijk kreeg ik de belofte dat het beeld zorgvuldig zou worden verwijderd en teruggeplaatst in de nieuwbouw."



Van terugplaatsing kwam niets. Het beeld verdween naar de kunstopslag van de gemeente. Vijftien jaar verbleef De Baadster tussen tweedehands meubilair en andere afgedankte spullen. Het leek zelfs verdwenen, maar het Marnixbad en de gemeente werkten en speurden intensief samen om het beeld weer boven water te krijgen.



Nu hangt De Baadster er weer bij alsof het nooit ergens anders is geweest.