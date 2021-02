Kunstschaatser maakte indruk op Amsterdams natuurijs: ‘Wel een beetje bang’

Kunstschaatser Linden van Bemmel. Beeld Noël van Bemmel

Door de coronacrisis heeft Van Bemmel al lang geen wedstrijd meer gereden, maar de Amsterdamse schaatst al jaren op nationaal en internationaal niveau. Het grote publiek kent haar echter pas sinds dit weekend. “Normaal is er niet zoveel aandacht voor kunstschaatsen, wat erg jammer is. Ik vind het dan ook heel cool dat mijn video’s nu zo vaak bekeken worden.”

Toen bleek dat er geschaatst kon worden op de Herengracht, twijfelde Van Bemmel geen moment. “Het is altijd een droom geweest om op de gracht voor mijn huis te schaatsen. Dat stond hoog op mijn bucketlist.” Ondanks haar jarenlange ervaring, ging ze niet zonder zenuwen het ijs op. Ze was nota bene net geopereerd aan haar vinger, vandaar de handschoen aan één hand. “Ik was wel een beetje bang, want het was best gevaarlijk,” lacht Van Bemmel. “Maar ik dacht: it’s now or never.”

Kunstschaatsen

Haar vader steunde haar vanaf de zijlijn. Inclusief touw, voor als het toch mis zou gaan. “Als je erin valt, red ik je,” zei hij. Zover kwam het gelukkig niet, maar een drievoudige sprong, die Van Bemmel het liefst wilde doen, zat er niet in. “Ik deed een klein sprongetje en toen kwam er al een scheur in het ijs. Het ijs waar ik normaal op schaats is veel compacter en steviger. Nu schaatste ik van ijsschots naar ijsschots en deed ik tussendoor een pirouette. Ook heel leuk.”

Bij de Prinsengracht kwam Van Bemmel fotograaf en filmer Thomas Schlijper tegen. Ze haalde nogmaals alles uit de kast en voor ze het wist had ze er vijftienhonderd volgers bij op Twitter en duizend volgers op Instagram. “Mijn telefoon trilt nog steeds om de seconde door alle reacties. Veel mensen zeggen dat ze het fijn vinden dat er in deze coronatijd toch nog zoiets positiefs gebeurt. Ook krijg ik filmpjes van kinderen die me proberen na te doen. Het zou helemaal mooi zijn als ik anderen dit weekend heb geïnspireerd om te gaan kunstrijden. Het is zo’n geweldige sport. Extreem, maar heel fijn.”