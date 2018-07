Kunstprominenten willen Ruf terug bij Stedelijk

Beatrix Ruf vertrok in oktober vorig jaar als artistiek directeur bij het Stedelijk Museum. Nadat NRC Handelsblad berichtte over vermeende belangenverstrengeling van Ruf in haar eerste jaar als directeur, besloot ze onder druk van de raad van toezicht van het museum om haar ontslag in te dienen.



Ten onrechte

Vorige maand bleek uit een onderzoek voor de gemeente dat Ruf ten onrechte is beschuldigd van belangenverstrengeling. Naar aanleiding van dit rapport stapten drie leden van de raad van toezicht op.



Ruf was opgelucht na de uitkomst van het onderzoek en gaf aan open te staan voor een mogelijke terugkeer. "Ik wist natuurlijk dat ik niets verkeerd had gedaan."